Puglia. Via una perturbazione ne arriva un’altra

Di:

Bari. Meteo Puglia: la perturbazione avanza rinnovando tempo instabile nella prima parte della giornata. Un po’ meglio al pomeriggio, salvo qualche residuo fenomeno sul Salento. Tornano tuttavia ad aumentare le nubi in serata per l’arrivo in nottata di una nuova perturbazione da Ovest. Temperature minime stabili, con estremi di 9°C; massime in aumento, con punte di 16°C. Venti in rinforzo da SO-SSO. Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da molto mossi a mossi.

Venerdì 14 Dicembre

Avvio discreto ma torna a peggiorare a fine giornata

VENERDI’: Una nuova perturbazione lambisce il Meridione portando nubi e precipitazioni sparse su Molise e Salento. Più schiarite altrove ma con tendenza a peggioramento a fine giornata. Temperature minime in aumento, con estremi di 14°C; massime in calo, con punte di 17°C. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a molto mosso.

Sabato 15 Dicembre

Avvio instabile ma poi migliora

SABATO: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico su Daunia e Tavoliere cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Temperature minime in forte calo, con estremi di 11°C; massime stabili, con punte di 13°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Adriatico molto mosso; Canale d’Otranto da agitato a molto mosso.