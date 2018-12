Sgarro sul bilancio “Non è apocalittica la visione”

Di:

Cerignola . Non è apocalittica la visione, ma è fatta con conti alla mano. Il bilancio consolidato, un atto che si realizza a fine anno, un atto propedeutico al bilancio consuntivo, sostanzialmente dà indicazioni sullo stato patrimoniale dell’ente. Tale atto, nel caso del nostro comune, ci dice che Cerignola ha una debitoria di 77 milioni di euro con 26 milioni di debiti accumulati nel solo anno 2017″.

Tommaso Sgarro, consigliere comunale di minoranza del comune di Cerignola, interviene sostanzialmente in questi termini nel corso dell’ultimo consiglio comunale e con post su Facebook suscitando reazione contrariata da parte del sindaco di Cerignola, Franco Metta.

Secondo Sgarro, questo sarebbe accettabile se il debito riguardasse investimenti utili all’intera collettività di Cerignola, ma il debito in questione si riferirebbe a costi per servizi, molto spesso, pare, anche duplicati, che “servono, più che alla città, a mettere all’interno forza lavoro nuova certo, ma con bandi che rappresentano una spesa non indifferente”.

L’Amministrazione Metta pretenderebbe, secondo la posizione espressa dal giovane consigliere PD, di sostenere queste spese in due modi “uno è quello delle multe, che oramai non riescono a svolgere alcuna funzione pedagogica né riescono a rappresentare un deterrente nei confronti di chi circola per strada. Si pensi che, per le sole multe risultano raccolti circa 6 milioni di euro e che la fase dell’accertamento per le multe è oltremodo notevole”

L’altro modo attraverso cui si raccolgono fondi a Cerignola per sostenere le spese starebbe nell’aumento della TARI, la tassa sui rifiuti. “Aumento devastante se si considera che formalmente è stato pari al 55%, ma nei fatti si è arrivati al 60-70% in più dell’importo solito.

Ora, è bello fare l’amministratore pensando solo a spendere e spandere senza curarsi del domani”.

Questo produrrebbe delle ripercussioni sull’intera macchina comunale.

“Intanto perché possono arrivare controlli a seguito dei quali la Corte dei Conti fa dei rilievi, come è successo in passato. Sono stati per esempio spesi 70 mila euro per il Natale, 100 mila euro per feste e festicciole… Questo può portare ad un dissesto economico il Comune”.

Problematica sarebbe anche la gestione della SIA.

“La situazione SIA è acclarata da tempo. La SIA è una società che non si regge più in piedi. C’era stato un progetto per mettere in salvaguardia da un lato gli operai e da un lato il servizio. Invece SIA ora è retta da un concordato di continuità e si spendono soldi per mantenere SIA: come Comune noi affittiamo mezzi che dovrebbe affittare SIA e finiscono in quella debitoria che dicevo prima.”

Nella situazione dell’azienda che si occupa del servizio raccolta rifiuti per conto del Consorzio Fg/4, Sgarro avrebbe visto un’altra modalità di gestione.

“La SIA ormai è andata. L’alternativa l’avevamo a luglio scorso quando, con il commissario ad acta Grandaliano, si ipotizzò che il servizio dovesse andare ad ASIMU, che aveva elaborato un piano economico e finanziario per sei mesi, per poi andare a partecipare ad una gara europea e lì si sarebbero salvaguardati i posti di lavoro, il servizio”.

Il gruppo PD di cui fa parte Sgarro starebbe quindi organizzando una class action perché non si può aumentare ingiustamente il costo del servizio facendolo gravare sui cittadini con il peso della TARI che “non è sufficiente a migliorare il servizio perché questo rimane scadente”.

La raccolta differenziata inoltre sembrerebbe citata ma mai realizzata “perché certamente per i costi che comporta inizialmente non conviene attivarla”.

Il problema, per il consigliere di minoranza, non era salvare SIA.

“Il problema era salvaguardare il servizio, non far pagare i costi del disservizio ai cittadini, e mettere in sicurezza i posti di lavoro degli operai. Continuare ad insistere con SIA rischia di diventare un’autentica follia”.

E la situazione debitoria del comune di Cerignola non starebbe solo in SIA.

“Basti vedere come si gestiscono gli appalti. Si veda quello per la cooperativa che gestisce il verde: un appalto semplicemente per la raccolta delle foglie secche. Certo oggi tale appalto sarà servito per mettere un po’ di gente a lavorare, ma domani bisognerà far fronte a difficoltà maggiori derivanti da tali operazioni”.

Di cos’altro andrebbe allora a sfrondare il bilancio per recuperare la situazione economica del Comune, Sgarro lo rappresenta quindi così.

“Andrebbe fatta un’attenta valutazione sulle spese riguardanti una serie di servizi. Siamo l’unica amministrazione, in un’epoca in cui i comuni non hanno liquidità immediata né consistente, ad emettere bandi da milioni di euro per gestione di servizi del verde. Credo ci sia un’eccessiva tendenza a sponsorizzare certe attività in città che vanno a gravare sul bilancio quando poi quelle attività non sono così impellenti. Bisognerebbe cominciare a capire cosa è veramente utile o cosa non le è utile”.

E poi la questione edilizia. Si spenderebbero soldi approntando un piano non rispondente alle reali esigenze della comunità di Cerignola.

“La gestione della zona C2 Fornaci è un’annosa faccenda che riguardava alcuni terreni tra la periferia ed il centro della città e che rappresentano un vuoto urbano derivante da un piano regolatore sciagurato approvato agli inizi degli anni Duemila. Oggi da un lato abbiamo la questione dei proprietari che vorrebbero realizzare e costruire; dall’altro abbiamo la questione di una zona che pare possa essere abitata da circa 4486 abitanti, secondo il piano regolatore, in una città che si sta estendendo fino ai limiti massimi della tangenziale e con un altissimo tasso di invenduto per ciò che riguarda gli edifici costruiti”.

Continuerebbero quindi a sorgere quartieri popolari con abitazioni occupate solo da extracomunitari e per il resto invendute, in un momento in cui il mercato delle case è obiettivamente in stagnazione.

E la domanda di Sgarro a tal proposito “Continuiamo a costruire in periferia e nel centro della città cosa facciamo?” troverebbe risposta in proposte sue che così lui delinea.

“Abbiamo un Piano Urbanistico Generale che questa Amministrazione aveva detto che avrebbe approvato in un anno e invece ha pensato di approvare quasi a fine mandato con i botti. Troppo riduttivo come misura se questo comporta modifiche al piano regolatore con interventi di questi tipi. C’era piuttosto da approvare un piano di rigenerazione urbana vero che coinvolgesse anche il centro della città. Noi oggi andiamo a fare per esempio l’iniziativa del Natale al Borgo mentre lì abbiamo in sospeso la questione dell’ingresso al borgo per ciò che riguarda le volumetrie dell’ex Albergo Moderno. In corrispondenza di tale ingresso abbiamo una piazza che non è una piazza bensì uno sterrato.

E le periferie al massimo vanno riqualificate e non estese ad oltranza”.

Daniela Iannuzzi