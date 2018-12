Stile di vita, accordo fra Regione e Milan Center For Food

Di:

Bari. La convenzione verte sulla “Definizione e implementazione del progetto sulla sicurezza alimentare,interessando inizialmente la filiera del grano : Secure data-drivenfood nutrition value chain for healthy sostainable and inclusive communities. Finalizzato a rispondere alle esigenze di food security e food safety tramite attivazione piattaforma digitale basata su dati che possono essere resi fruibili da Istituzioni,imprese e consumatori”.

Accordo firmato dal presidente della Giunta regionale pugliese Michele Emiliano e dalla dott.ssa Livia Pomodoro(nata a Molfetta,78 anni,giurista, ex presidente del Tribunale di Milano,consigliere amministrazione di Banca Intesa, presidente dell’Accademia Belle Arti di Brera) presidente dell’Associazione Milan Center For Food Law and Policy costituita da Regione Lombardia, Comune di Milano,Camera Commercio Milano,Expo Milano 2015 spa.

Quest’ultima è un istituto di ricerca e centro documentazione internazionale sulle nuove politiche in materia di nutrizione,raccoglie istituzioni ed enti di formazione impegnati sulle tematiche dell’Agenda 2030 offrendo alla politica nazionale e internazionale le idee e quel sapere del Diritto che rappresenta il tessuto per scrivere le buone e nuove regole comuni.

Tra i principali obiettivi politici della Regione c’è lo sviluppo della Promozione della salute in una logica di sistema culturale,sociale,ambientale e tecnologico a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività.

Di conseguenza risulta avviato il processo di valorizzazione dello stile di vita pugliese attraverso la promozione della dieta mediterranea in linea con il programma The Apulian Lifestyle, e mettendo in opera l’iniziativa Apulian Lifestyle per il Distretto Ict Salute Puglia coordinata dalla struttura regionale Health Marketplace la cui direzione è stata affidata al dirigente Dr. Felice Ungaro.

Il patto siglato fra Regione e Milan Center For Food dura 24 mesi,prorogabili.

A cura di Nino Sangerardi