Calcio, il Manfredonia affronta il Capurso

Manfredonia. Arbitrerà il signor Lavenuta Saverio (Sezione Di Bari) il match FC Capurso-Manfredonia, valido per la quindicesima giornata del campionato di Promozione Pugliese Girone A, che si disputerà domenica 15 dicembre 2019, alle 11.00, presso lo Stadio Comunale del paese citato. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti: Rizzi Salvatore (Sezione di Barletta) e Cascella Dario (Sezione i Bari.) Il Manfredonia ha 40 punti in classifica, il FC Capurso 0. Sarà una partita di media difficoltà, ma i sipontini non dovranno assolutamente calare il ritmo, per mantenere la vetta. Non giocherà per il Manfredonia l’attaccante Albrizio, squalificato per un turno dal giudice sportivo.

Presentazione Football Club Capurso

Il Football Club Capurso ha militato nei campionati di Eccellenza e Prima Categoria Girone B; da quest’anno è in Promozione Girone A. La rosa è composta da calciatori giovani ed esperti tra i quali: il portiere Portoghese, il difensore Rubino, il centrocampista La Bianca e l’attaccante Gravina. L’obiettivo per la squadra barese è disputare ai playout.

Quadro completo della quindicesima giornata

Castellaneta-Borgorosso Molfetta

Don Uva-Real Siti

FC Capurso-Manfredonia

Ginosa-Rutiglianese

Noicattaro-Canosa

Norba Conversano-Grottaglie

Nuova Spinazzola-Sporting Apricena

United Sly-Bitritto.