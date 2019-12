Calcio, il Manfredonia batte il Noicattaro e vola

Vittoria per il Manfredonia contro il Noicattaro, nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Promozione Pugliese Girone A. I sipontini guadagnano 3 punti fondamentali e volano in vetta.

Cronaca: Al 1° minuto del 2° tempo il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Trotta su rigore. Al 17° goal di Grumo. Il Noicattaro non ci sta a perdere e accorcia le distanze con la rete di Clemente.

Analisi: Gioco buono per entrambe le squadre. Buono l’arbitraggio.

Commento: Nonostante il calo di concentrazione, i delfini non perdono il possesso palla e vincono meritatamente. Ora sono al 1° posto in classifica. Domenica prossima affronteranno in trasferta L’FC Capurso.

Formazioni:

Manfredonia: Morgillo, De Filippo, Di Noia, Mastropasqua, Sementino, Basta, Trotta, Cicerelli, Albrizio, Grumo, Peres.

All.: Agnelli.

A disposizione: Ferrazzano, Telera, Armiento, Ciuffreda, Laboragine, Stoppiello, Olivieri, Roberto, Prota.

Noicattaro: Ventrella, Clemente, Lovergine, Piergiovanni, Risola, Renna, Armenise, Cannone G, Guglielmi, Lanave, Catalano.

All.: Monteleone.

A disposizione: Di Pierro, Amoruso, Amodio, Vischi, Sassanelli, Loseto, Cannone P, Colella.

Arbitro: Leo Alessandro (Sezione di Foggia.)

Assistenti: Del Vecchio Gaspare Giuseppe e Santo Fabio (Sezione di Barletta.)

Classifica Aggiornata

Manfredonia 40

United Sly 37

Vigor Bitritto 34

RealSiti 24

Borgorosso Molfetta 22

Ginosa 21

Canosa 18

Grottaglie 18

Castellaneta 18

Norba Conversano 16

Rutiglianese 16

Nuova Spinazzola 16

Noicattaro 15

Don Uva 11

Sporting Apricena 9

FC Capurso 0