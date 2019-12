Foggia, Agenti sventano furto in casolare di campagna

Foggia, 13 dicembre 2019. Nella decorsa notte del 13 dicembre, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, intorno alle ore 1:00, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei furti in aree rurali sono intervenuti per una segnalazione della locale Sala Operativa, giunta da personale della vigilanza rurale, che due fuoristrada a fari spenti, avevano imboccato un tratturo privato della strada provincia per Troia.

Immediatamente le volanti si avvicinavano al luogo indicato, notando la presenza dei due fuoristrada segnalati, con i rispettivi rimorchi e due giovani vestiti di scuro, che alla vista degli operanti facevano perdere le tracce nelle campagne, dileguandosi protetti dal buio della notte.

Da accertamenti esperiti, il primo fuoristrada un Kia Sportage risultava intestato ad una ditta, mentre il secondo, un Land Rover risultava rubato a Foggia; quest’ultimo, nel rimorchio agganciato posteriormente, aveva circa tre quintali di legna, appena rubati dal casale lì esistente.

Entrambi i due rimorchi, che evidentemente dovevano essere utilizzati per trasportare la refurtiva, da accertamenti esperiti risultavano avere le matricole abrase. Il casale disponeva di un box che custodiva un trattore agricolo, del valore di circa 20.000 euro che era stato oggetto di tentato furto, difatti, il box si presentava con la serranda d’accesso forzata da due piedi di porco e da un trapano, rinvenuti proprio lì a terra.

Tutto il materiale, inclusi i due fuoristrada con rimorchi, venivano sottoposti a sequestro penale, mentre la legna veniva restituita al proprietario del casale di campagna.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del tentato furto.

Continua incessante l’attività di prevenzione e controllo della Polizia di Stato anche nelle aree rurali.