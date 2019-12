Foggia, arriva il centravanti Giuseppe Tedesco

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto all’acquisizione del diritto alla prestazioni sportive di

Centravanti classe 1997 nativo di Altamura, club dal quale proviene (13 partite e 4 gol), il calciatore è a disposizione dello staff tecnico rossonero.

“Sono felicissimo di vestire questa maglia storica, ho tanta voglia di mettermi a disposizione del mister. Foggia è una grande occasione per me, questa piazza ti fa calciatore e non potevo lasciarmela sfuggire. Lo Zaccheria da avversario fa paura, ma adesso sarà la mia forza”.

Tedesco vestirà la maglia numero 19.

Area Comunicazione

FRANCAVILLA FOGGIA – ARBITRA STEFANO MILONE

Sarà il sig. Stefano Milone della sezione A.I.A. di Taurianova a dirigere l’incontro di calcio Francavilla-Foggia, valido per la 16^ giornata del campionato di Serie D girone H, in programma domenica 15 dicembre (h 14:30) al Fittipaldi di Francavilla in Sinni.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dai sigg.ri Antonio Portella di Frattamaggiore e Domenico Russo di Torre Annunziata.

Area Comunicazione