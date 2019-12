Manfredonia, la questione Energas all’attenzione del Comune

Il progetto di costruzione di un deposito di Gpl da parte della società Energas a ridosso dell’area industriale di, è stato portato all’attenzione dellainsediata al comune di Manfredonia a seguito del suo scioglimento per mafia, dal fronte del “No Energas” per conoscere la posizione della Commissione straordinaria, su una questione fortemente dibattuta tra i favorevoli e i contrari all’iniziativa, e dunque fare chiarezza sulla posizione del comune di Manfredonia a gestione commissariale. Come noto, alla Commissione straordinaria sono attribuiti i poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.

Al tavolo presieduto dal commissario Vittorio Piscitelli col quale era il commissario Alfonso Soloperto, erano presenti le rappresentanze dei sodalizi contrari al progetto, e cioè: Caons, Verdi di Manfredonia, Manfredonia in Movimento, Magliette bianche, Movimento Verde, Lipu Capitanata, Ecosistema Gargano, Manfredonia Nuova, Italia Nostra, Ricerca partecipata, Friday for future, Fare Ambiente, che hanno espresso le preoccupazioni relative agli ultimi avvenimenti che hanno riportato la discussione su quel problema a livelli incandescenti. Il motivo è stato dato dalla lettera del presidente di Confindustria di Foggia, Gianni Rotice, indirizzata al ministero, alla Regione e allo stesso comune di Manfredonia, nella quale esplicita la posizione favorevole al progetto della Confindustria alla quale hanno aderito alcuni imprenditori del luogo e il presidente dell’Autority portuale di cui fa parte il porto di Manfredonia, Ugo Patroni Griffi.

Tra le altre argomentazioni evidenziate a sostegno del “no”, il responso del referendum popolare consultivo del novembre 2016 nettamente contrario al deposito di Gpl. Un dato che ha incontrato la piena adesione da parte di Piscitelli. “Non vedo come si possa sovvertire la sovranità popolare liberamente manifestata” ha commentato. Ha invece mostrato perplessità su un altro aspetto evidenziato dalle associazioni convenute: e cioè la posizione di Gianni Rotice nel Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del quale fa parte come rappresentante del porto di Manfredonia designato dal sindaco della passata amministrazione comunale. Una circostanza che ha creato dell’imbarazzo nella Commissione straordinaria per un possibile conflitto di interesse del presidente di Confindustria Foggia. Le rappresentanze delle varie associazioni hanno pertanto chiesto la revoca e la sostituzione di Rotice da quell’incarico.

Un crogiuolo di questioni che richiamano fondamentali interessi collettivi ben lontani dal trovare una oggettiva definizione e nei quali si vanno registrando continue new entry come quella equidistante della Cisl. Un magma rovente sul quale incombe l’esito del ricorso pendente al Tar che certamente non porrà fine alla contesa che proseguirà, è stato annunciato, ad oltranza in tutte le sedi possibili.