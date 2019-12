Manfredonia. Le domande che sollecitano: la risposta è la cura del bene comune

Quando la situazione è critica, per lo scollamento tra politica e comunità, perchè un’ amministrazione comunale, oltre ad aver rischiato il dissesto finanziario, viene sciolta per mafia, diverse sono le reazioni:-la “caccia alle streghe”,-far finta di niente-gridare al complotto-dire di non aver capito-mettere a posto la coscienza, dicendo ” io non centro”.

Altra reazione è quella di mettersi in gioco, dando spazio all’ASCOLTO, per rigenerare nuove ALLEANZE con il territorio, capaci non solo di discontinuità o di presa di distanza con le tante promesse non mantenute, ma di attivazione diffusa di cittadinanza per condividere la CURA del bene comune.

A più di un mese dal nostro primo appuntamento presso la Parrocchia Sacra Famiglia , “ Ri-Alzati Manfredonia”: un assemblea cittadina, con l’obiettivo di CONVOCARE, RIATTIVARE e CONNETTERE, si è voluto rappresentare l’inizio di un percorso, affiancandosi ad altre importanti iniziative che, man mano , in città stanno prendendo piede, ponendo l’accento sulla legalità e sulla cittadinanza attiva.

Difficile produrre una sintesi di quanto emerso, data la vastità degli argomenti proposti e le suggestioni scaturite dal lavoro dei gruppi.

Partendo dalle proprie paure e dalla rabbia, i gruppi hanno più volte sottolineato il bisogno di ricostruire la fiducia nell’incontro e di riattivare il senso di responsabilità nei cittadini.

“La comunità”, una parola, rimbalzata dall’inizio alla fine degli interventi, viene vista come un punto di riferimento, un luogo di confronto e di elaborazione collettiva. Un termine aperto e inclusivo, un antidoto più efficace alla solitudine e, contemporaneamente, un mezzo, un percorso ed un obiettivo che coinvolge altri nuclei sociali come famiglia, scuola, associazioni, ecc…

Tra i molti altri interventi, spicca rilevante la necessità di costruire una migliore COSCIENZA civile.

Le scelte politiche non possono solo guardare gli aspetti economici, ma devono promuovere aspetti educativi e dare prioritàla al sociale. Un’amministrazione sciolta per mafia è sicuramente un’ offesa e per tanti anche una sorpresa, ma tutto questo, oltre ed al di là del peso mediatico avuto, evidenzia come sia necessario un recupero della fiducia nelle istituzioni.

Come? Rimodulando il meccanismo della delega, non più considerata come una delega in bianco, ma legata alla realizzazione di progetti concreti, individuati dalla comunità come prioritari e costantemente verificata in itinere. Dal mese di gennaio, anche in rete e con altre esperienze, si darà continuità al percorso intrapreso con lo scopo, a partire da quanto condiviso, di dare concretezza alle parole emerse.

Manfredonia Ri-alzati

Parrocchia Sacra Famiglia