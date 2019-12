Natale a Foggia, Landella “Un cartellone meraviglioso di eventi”

“Anche quest’anno il Natale per Foggia sarà un momento straordinario. Anche quest’anno le festività natalizie saranno caratterizzate da una miriade di eventi, iniziative, manifestazioni. Una consuetudine che si rinnova, confermando l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione comunale.

La risposta della città si è già dimostrata meravigliosa in occasione del Volo dei desideri e dell’accensione dell’albero in piazza Cavour, in una serata magica per emozioni e senso di comunità. È questo lo spirito che anima l’attività che ormai da sei anni mettiamo in campo.

Un lavoro fatto di sacrificio, idee ed amore per Foggia: dagli spettacoli musicali a Libando, dai mercatini agli appuntamenti dedicati ai più piccoli fino al centro cittadino vestito a festa nella giornata del 24 di dicembre, senza dimenticare le borgate e le aree più periferiche della città.

Un vero e proprio brand, arricchito quest’anno dalla presenza della ruota panoramica e dalla valorizzazione della Villa comunale, che fa di Foggia un punto di riferimento provinciale e la rilancia come un’eccellenza dell’intera Puglia.

Un ringraziamento sincero va agli assessori comunali Anna Paola Giuliani, Claudio Amorese, Claudia Lioia, che hanno messo cuore e anima in questo ricchissimo cartellone. Senza il loro contributo non sarebbe stato possibile raggiungere anche nel 2019 un obiettivo così importante. Grazie a tutti i dipendenti, ai funzionari ed ai dirigenti comunali che hanno curato ogni minimo dettaglio affinché tutto fosse come sempre perfetto. E grazie alla nostra comunità, che ancora una volta saprà affollare le nostre strade con gioia.

Non c’è solo divertimento o frivolezza nelle attività che abbiamo programmato e che andranno avanti ininterrottamente sino al 6 gennaio. Dentro questa idea che prende vita ogni anno c’è il desiderio di regalare una sorriso ad una città che troppo spesso viene descritta come ripiegata su se stessa, priva di slancio e rassegnata; c’è la volontà di ricordare e ricordarci che Foggia possiede forza e potenzialità, risorse e qualità. E che essere foggiani è un orgoglio e non una specie di etichetta di cui vergognarsi.

Il Natale a Foggia è diventato, anno dopo anno, una magia dentro la quale c’è tutta la bellezza di una città che è fiera delle sue radici e che intende continuare a crescere. Senza fermarsi”.