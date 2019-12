“O mia o di nessuno”, la storia di Santa Scorese a Vieste e Foggia

Foggia – “O mia o di nessuno, e nemmeno di Dio”. Furono queste le parole pronunciate dall’uomo che assassinò Santa Scorese nel 1991. Parole che stigmatizzano chiaramente la volontà di potere che caratterizza quell’uomo che intende esercitare violenza sulla donna.

Su Santa è stato girato un documentario-film, “Santa Subito”, arrivato nelle sale cinematografiche tra il 9 e l’11 dicembre. Anche presso la Città del Cinema di Foggia.

Un documentario girato dal regista Alessandro Piva che, con delicatezza e incisività, ha saputo coniugare la storia drammatica dell’assassinio di Santa Scorese con l’arte cinematografica.

Il docufilm, premiato alla Festa del Cinema di Roma, vede come protagoniste tutte le persone che hanno conosciuto più da vicino e amato Santa, a partire dai genitori, Piero, un agente di polizia ormai in pensione, e Angela, casalinga, e dalla sorella, Rosa Maria.

Presente nel film anche Maria Pia Vigilante, avvocata e presidente di ‘Giraffa onlus’, organizzazione no-profit impegnata nel contrastare ogni forma di violenza agita dagli uomini ai danni delle donne.

“Ho conosciuto Santa” racconta la Vigilante a Statoquotidiano “ed è entrata nella vita di Giraffa (Gruppo Indagine Resistenza Alla Follia Femminile) grazie al lavoro che la sorella fa dal momento della sua morte con instancabile forza, coraggio e resilienza”.

Giraffa onlus ha deciso, quindi, di accettare la proposta del maestro Alessandro Piva di partecipare, in qualità di partner, al bando promosso per raccontare il Sud, attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano, lanciato da Fondazione ‘Con il sud’ ed ‘Apulia film commission’ per la realizzazione del film. Da questo sarebbe scaturita “la possibilità di fare un percorso formativo con gli studenti all’interno delle scuole” racconta ancora la Vigilante.

Si terrà un incontro di presentazione del film, infatti, a Vieste, presso l’Istituto Professionale “E. Mattei” il 14 dicembre prossimo nel quale saranno presenti anche Rosa Maria Scorese, Alessandro Piva e Maria Pia Vigilante con l’intenzione di pronunciare ancora un appello da rivolgere a giovani ed adulti affinché le donne non siano abbandonate quando si ritrovano in balia di una psicosi travestita da amore.

Uccisa il 15 marzo del 1991, Santa Scorese era una ragazza di 23 anni animata da una grande fede e che coltivava il sogno di dedicare la sua vita a Dio. Frequentava gli studi universitari e aveva promesso ai genitori che avrebbe conseguito la laurea prima di fare il grande passo. Santa non conosceva assolutamente il suo assassino che, invece, era uno che aveva l’ossessione delle ragazze che frequentavano la catechesi.

All’epoca il reato di molestie era considerato solo reato contro la morale e non contro la persona.

Dopo la prima aggressione, nel febbraio dell’89, infatti, Santa, sua sorella e i genitori si presentarono in tribunale per denunciare l’accaduto, ma mai fu concessa una scorta né furono adottate da parte della Giustizia misure cautelari adeguate.

Le molestie andarono avanti per tre anni fino al gesto estremo: l’assassino colpì Santa con quattordici coltellate.

Soccorsa dai familiari e trasportata al Policlinico di Bari, Santa morì nelle prime ore del 16 marzo 1991.

Santa Scorese oggi è riconosciuta come una delle prime vittime di stalking in Italia.

Daniela Iannuzzi