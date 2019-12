Pellegrini “Con centrodestra al Governo aumento tasse, come nel 2011”

“Se il cdx tornasse al governo del Paese porterebbe l’Italia sull’orlo del baratro e aumenterebbe le tasse, come fecero nel 2011. Noi, invece le abbiamo diminuite per 22,6 miliardi”

“La Legge di Bilancio – dichiara il Sen. Marco Pellegrini – è una manovra di cui siamo molto soddisfatti e che guarda al futuro. Dal nostro punto di vista abbiamo fatto il massimo nelle attuali condizioni. Questa manovra è caratterizzata da alcuni punti chiave: una imponente diminuzione delle tasse, una crescita sostenibile con il “Green New Deal”, incentivi alle imprese, nel comparto sanità sono previsti investimenti per oltre 2 miliardi, sono previsti fondi alle famiglie e ai disabili, misure per il sud con la famosa “Quota 34” a cui noi poniamo grande attenzione, poi ci sono i fondi per i Comuni che abbiamo provveduto a stabilizzare (500 milioni per 4 anni), particolare attenzione viene posta al contrasto al disagio abitativo e altri fondi comuni che ammontano a 16 miliardi.

Ho ascoltato i colleghi sia in aula, sia in Commissione Bilancio – continua il Sen. Pellegrini – e l’opposizione ha definito questa manovra come una “legge delle tasse”, contraddicendo quelli che sono i numeri. La diminuzione imponente delle tasse riguarda la sterilizzazione dell’Iva che vale 23 miliardi e 72 milioni. Se non ci fosse stato l’intervento di questa maggioranza e di questo Governo, ogni famiglia italiana avrebbe pagato in media 500€ in più. L’opposizione ha detto che questa sterilizzazione era una cosa dovuta: non è così. Poi c’è la parte che riguarda la riduzione del cuneo fiscale, cioè più soldi nelle buste paga dei lavoratori e questa vale 3 miliardi.

Ho sentito l’opposizione dire che noi non avevamo diminuito la cedolare secca sugli affitti a canone concordato ma, ovviamente, non è così e devo ricordare che il 10% di imposta scadeva il 31 dicembre 2019, quindi se noi non l’avessimo rifinanziata sarebbe salita al 15%.

Abbiamo abolito il super ticket sanitario, impiegando risorse per 185 milioni. Il totale di tutte le voci inserite all’interno della Legge di Bilancio ammonta a 26 miliardi e 784 milioni. L’opposizione, invece, ciancia di aumento di tasse e si riferiscono in particolar modo alla Plastic Tax, alla tassa sulle auto-aziendali (che non c’è in questa manovra), alla Sugar Tax e altre imposte e tutte queste ammontano a 4 miliardi. Con un minimo di onestà intellettuale, fare il calcolo è semplice e il saldo positivo – cioè la diminuzione di tasse per il 2020 – è di 22,6 miliardi.

Il cdx – conclude il Sen. Pellegrini – non ha argomenti e grida in modo ridicolo a un inesistente aumento di tasse. Sono senza vergogna, mentono spudoratamente sapendo di mentire. Tra l’altro, proprio loro aumentarono le tasse di 32,7 miliardi in un solo anno, il 2011, l’ultimo dello sciagurato governo Berlusconi, mandato a casa a furor di popolo. Se tornassero al governo combinerebbero altri guai, riporterebbero l’Italia sull’orlo del baratro. Oggi il Paese è in buone e sicure mani, quelle dei cittadini e del M5s”.