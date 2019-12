Pietro dal Foggiano “Così la mia ex mi ha tolto tutto, anche l’amore dei miei figli”

Quasi non riesce a parlare, padre separato originario di Foggia e trapiantato a Forlì. Un nodo alla gola frena le parole quando ci racconta la sua vita prima della separazione. Un lavoro, una moglie e due figli che lo adoravano. Tutte le sue certezze vanno in pezzi in una sera. Da tempo ha il sospetto che la moglie lo tradisca. Sul cellulare arriva l’ennesimo messaggio. Luigi le chiede di fargli vedere la conversazione e uscire finalmente allo scoperto. Lei per tutta risposta intavola una lite furibonda. Volano parole grosse, Luigi cerca di prenderle il cellulare ma lei si avventa su di lui come una furia. “Mi ha dato calci, pugni, avevo segni dappertutto”, ricorda mostrandoci i passaggi del referto dell’ospedale di Forlì, dove lo hanno portato i sanitari del 118.

“Lei non si è fatta nulla – prosegue il racconto – però il giorno dopo mi sono ritrovato con una denuncia per lesioni personali, maltrattamenti, rapina impropria e abusi sessuali su mia figlia”. Inizialmente il giudice crede alla versione della donna affidando i ragazzi in via esclusiva alla madre. “Quella delle violenze è stata l’accusa più infamante, mi sono sentito morire dentro – ci dice – non vorrei mai far passare a nessuno il dolore che si prova davanti ad un’insinuazione del genere”. Le denunce vengono tutte archiviate. Ma nel frattempo Luigi si è ridotto sul lastrico.

fonte ilgiornale.it