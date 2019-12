Questura di Bari, 8 nuovi agenti in prova all’UPGSP

: 7 saranno impiegati in città per il controllo del territorio ed uno, interprete in lingua francese, sarà destinato all’Ufficio Ricezione Denunce.

Sei di loro provengono dalla Scuola Allievi Agenti di Trieste, 1 dalla Scuola di Alessandria ed 1 dalla Scuola di Peschiera del Garda; tutti hanno concluso il corso di formazione presso gli istituti d’istruzione lo scorso 10 dicembre ma, per completare l’iter formativo, svolgeranno il periodo di prova “operativo” per quattro mesi qui a Bari.

Sono tutti ex militari dell’Esercito Italiano, alcuni con qualifica VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) ed altri VFP4 (Volontari in ferma prefissata di 4 anni).

Nella nostra città i giovani agenti applicheranno nella pratica, per 4 mesi, quanto appreso presso le Scuole di Polizia; terminato il periodo applicativo di prova sotto la guida e con la supervisione dei colleghi più esperti che già presidiano la città, gli agenti saranno definitivamente assegnati alla Questura di Bari.

Ieri pomeriggio gli agenti sono stati accolti dal Sig. Questore di Bari, Dirigente Generale dr. Giuseppe Bisogno, insieme al Dirigente delle Volanti dr. Maurizio Galeazzi.