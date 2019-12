Sanitaservice Fg “Nel 2020 forza lavoro di circa 1.050 dipendenti (a tempo indeterminato)”

, 12 dicembre 2019. “Il funzionamento della filiera istituzionale ha permesso di raggiungere importanti risultati per Sanitaservice Foggia grazie al finanziamento di nuove assunzioni da parte della Regione Puglia, all’indirizzo dell’Asl di Foggia e alla collaborazione dei sindacati”.

L’amministratore unico della Società in house “Sanitaservice Asl Fg Srl”, Massimo Russo, ha incontrato questa mattina i giornalisti in una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Conferenze Asl di Foggia, in via Michele Protano.

Sono stati forniti chiarimenti sullo scorrimento delle graduatorie delle procedure selettive già completate da Sanitaservice Asl Fg Srl, sullo stato di avanzamento delle procedure selettive ancora in corso e sulla gestione del servizio Cup – Centro Unico Prenotazione della Asl di Foggia – di recente internalizzato. Sono state inoltre illustrate le principali novità introdotte dalle Linee guida regionali sulle Sanitaservice della Puglia.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Un momento della conferenza stampa di stamani a Foggia, Sanitaservice Asl. Ph Enzo Maizzi, 13.12.2019 PH ENZO MAIZZI, CONFERENZA SANITASERVICE (FOGGIA, 13.12.2019)

Focus contratti dipendenti

Sono stati già sottoscritti 174 contratti a tempo indeterminato, di cui 27 Autisti di ambulanza 118, 37 Soccorritori di ambulanza 118, 107 Ausiliari/pulitori nei Reparti ospedalieri e Distretti territoriali. Sono stati inoltre effettuati 3 trasferimenti di dipendenti Asl Fg.

“Entro il 31 gennaio 2020 ulteriori 73 contratti a tempo indeterminato”

Saranno invece 73 i contratti a tempo indeterminato da sottoscrivere entro il prossimo 31 gennaio 2020, di cui 22 riservati a personale interno per progressioni verticali. Il tutto, a completamento del Piano assunzionale 2019. Nel dettaglio: 23 Ausiliari zooiatrici, 19 Operai Manutentori, 11 Autisti Magazzinieri, 8 Coadiutori Amministrativi, 6 Assistenti Amministrativi, 1 Assistente Tecnico, 5 Collaboratori Amministrativi.

“Reclutamento: pervenute circa 17mila domande di partecipazione”

Sono pervenute in totale circa 17 mila domande di partecipazione in 15 diverse procedure di reclutamento. Sono stati coinvolti 30 Commissari, 4 Società esterne specializzate nella selezione di personale, 15 Rup, Responsabile unico del procedimento. Numeri che confermano la complessità dell’operazione di ristrutturazione complessiva dell’Organigramma aziendale, ma anche il rigore formale e sostanziale che si è inteso dare a queste delicate procedure. L’assunzione di 247 lavoratori a tempo indeterminato di fatto consente di eliminare in via definitiva il ricorso al lavoro precario (lavoratori a partita Iva, in somministrazione, a tempo determinato) che negli ultimi anni avevano caratterizzato in negativo la gestione societaria.

Servizio CUP

Nel corso della conferenza è stata richiamata la Delibera del DG Asl Fg n. 1441 del 23.10.2019 che ha previsto l’internalizzazione in Sanitaservice anche del Servizio Cup della Asl Fg, previa applicazione della cosiddetta Clausola sociale a salvaguardia del personale dipendente impiegato dal precedente appaltatore (Gpi Spa). Come previsto dalle Linee guida Anac, la Asl Fg ha già fornito alla Sanitaservice l’elenco degli aventi diritto all’applicazione della Clausola sociale. Più precisamente 41 dipendenti a tempo pieno e 24 a tempo parziale. Come previsto dalla medesima Delibera, oltre che dalla normativa vigente, le procedure selettive riservate per il reclutamento del personale del Servizio Cup saranno attivate nel breve periodo.

Nel corso del nuovo anno presenteremo, dunque, il nuovo organigramma del 2020, che a regime dovrebbe prevedere in Sanitaservice Asl Fg una forza lavoro di circa 1.050 dipendenti (tutti a tempo indeterminato) e con la gestione di fondamentali servizi a supporto della funzione sanitaria territoriale della Asl Fg.

A conclusione dell’incontro sono state anche analizzate le principali novità introdotte dall’aggiornamento delle Linee guida regionali sulle Sanitaservice pugliesi. Le nuove Linee guida confermano la natura pubblicistica delle Società in house e l’applicazione alle stesse della normativa sulla Privacy, la Trasparenza, l’Anticorruzione, il Codice sugli Appalti, le procedure selettive obbligatorie per il reclutamento del personale. Principi, questi ultimi, che hanno sempre guidato la Sanitaservice di Foggia in questi anni, anche in periodi di particolare tensione. Inoltre, nelle stesse Linee guida si prevede un incremento del ventaglio dei servizi internalizzabili, includendovi anche quello del Servizio informativo aziendale e supporto tecnico-operativo correlato. E’ stata infine sottolineata la conferma, tra i servizi gestibili dalle Sanitaservice, del Trasporto di malati ed infermi nell’ambito del 118. Attività, quest’ultima, oggi gestita in ambito pugliese solo da Sanitaservice Asl Fg. Anche questo un riconoscimento che gratifica il lavoro fino ad oggi svolto da tutti gli operatori di Sanitaservice Asl Fg”.