“Se Comune non pagherà ‘Lucera Service’ senza gasolio”

“Pur comprendendo le problematiche dell’amministrazione comunale – afferma in una nota Fabio Ciro Lo Muzio, Segretario Territoriale della FIT CISL – siamo obbligati ad evidenziare con grandissima preoccupazione che l’azienda di trasporto ‘Lucera Service’, che gestisce il servizio di trasporto pubblico del Comune Svevo, potrebbe essere costretta a non poter più garantire gli stipendi ai dipendenti.

Questo a partire dal prossimo 31 dicembre. Così come non potrà più far fronte agli approvvigionamenti necessari per la continuazione del servizio, a causa del credito che vanta dallo stesso Comune di Lucera. Nello specifico ci risulta che la società di trasporto ha difficoltà nel reperire materia prima come il gasolio, in quanto nessun ente vuole più concedere il bene essenziale primario senza l’immediato pagamento. Chiediamo al Prefetto di convocare con la massima urgenza un incontro congiunto con la società e l’Ente – rimarca Lo Muzio – per scongiurare la sospensione del servizio, con la conseguente procedura di mobilità di tutto il personale, emergenza occupazionale che andrebbe ad aggiungersi alle altre che già gravano sulla martoriata Capitanata. Auspichiamo un senso di responsabilità delle parti in causa, perché si possa arrivare ad una risoluzione della vertenza senza ripercussioni sul futuro lavorativo del personale e senza arrecare danni all’utenza lucerina”.