Sofia Tornambene è la vincitrice di X Factor 2019

La piccola Sofia Tornambene ce l’ha fatta ed è la vincitrice di X Factor 2019!

A partire dalla primissima Audizione, in cui ha conquistato tutti con la prima versione dell’inedito A domani per sempre, ogni settimana Sofia ha convinto i giudici Sfera Ebbasta, Samuel, Malika Ayane, Mara Maionchi e il pubblico di X Factor 2019 regalando performance ad alto tasso di pelle d’oca.

Tutto per arrivare alla Finale di #XF13, andata in onda il 12 dicembre su Sky Uno in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (MI). Su questo palco prestigioso la 16enne ha duettato con Robbie Williams con She’s The One, per poi regalarci un “best of” del suo percorso a X Factor 2019 ricantando Fix You dei Coldplay, Papaoutai di Stromae e C’est la vie di Achille Lauro. Infine è stato con l’inedito che Sofia Tornambene ha definitivamente convinto il pubblico, che l’ha incoronata vincitrice di questa edizione di X Factor Italia!

Sofia Tornambene è nata e cresciuta a Civitanova Marche, vive con i suoi genitori, è figlia unica e frequenta il quarto anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario. Ha un bellissimo rapporto con i genitori, che la sostengono in ogni sua scelta musicale e non solo. Soprattutto suo padre la segue ovunque e le ha trasmesso questa passione facendole ascoltare musica sin da piccolina. Il ricordo più bello che Sofia porta con sé è infatti il momento in cui a soli 3 anni è salita sul palco mentre suo padre stava tenendo un concerto e ha cantato per la prima volta davanti a tutti la canzone Marilù, che aveva imparato a memoria. È una grande appassionata di karate e nel tempo libero si dedica a quello.

Sofia si è avvicinata al mondo musicale grazie a suo padre, che è un musicista jazz. Ha sempre assistito ai suoi concerti e la musica è stata presente nella sua vita fin da piccola. Sofia segue lezioni di canto da quando ha 8 anni, ha frequentato anche corsi di chitarra e di batteria ma poi li ha abbandonati per dedicarsi completamente al pianoforte, che studia privatamente da circa un anno. Il genere che Sofia preferisce è il pop e i suoi idoli sono Michael Jackson, Freddie Mercury e Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza Elisa.

Il suo nome d’arte Kimono è nato per scherzo con l’insegnante di karate, perché unisce la sua passione per il canto e per le arti marziali. Da circa 2 anni scrive canzoni che parlano delle sue esperienze personali, come ad esempio di rapporti di amicizia che si sono conclusi oppure sulla sua visione dell’amore. L’inedito A domani per sempre, portato alle Audizioni, parla della distanza tra due persone e della speranza di potersi ricongiungere.

Per Sofia la musica rappresenta la cosa più importante e vorrebbe che diventasse la sua professione, perché non riuscirebbe a immaginare la sua vita senza di essa. La vittoria a X Factor 2019 è il primo passo per far sì che il suo sogno diventi realtà!

fonte https://xfactor.sky.it/