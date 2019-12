Transumanza patrimonio Unesco, Landella “Notizia storica”

Transumanza patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, dichiarazione del sindaco di Foggia, Franco Landella

“L’inserimento della Transumanza nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco è una notizia di portata storica, per ciò che significa e per ciò che rappresenta. Per Foggia e la Capitanata il riconoscimento ottenuto dall’Italia assume poi un valore particolare, perché questa pratica rappresenta le radici e l’identità della storia del nostro territorio, in senso culturale ed anche economico.

Foggia è attraversata da quattro tratturi che assegnano alla nostra città un ruolo chiave in questo scenario. L’impegno dell’Amministrazione comunale è adesso quello di valorizzare questo patrimonio con tutti gli strumenti a nostra disposizione: dalla promozione della conoscenza alla divulgazione scientifica, sino alla sua tutela attraverso il lavoro che si sta compiendo intorno alla redazione del Piano Urbanistico Generale. Proprio all’interno di questo strumento strategico e fondamentale sono già state compiute scelte importanti per quel che riguarda i tratturi che attraversano Foggia. Un segnale di attenzione sul quale è nostra intenzione continuare ad operare, moltiplicando impegno e passione.

Un sincero ringraziamento va a tutti coloro i quali in Capitanata hanno dedicato lavoro, studio e ricerca a questa materia, che hanno profuso sforzi e dimostrato determinazione nel difendere e preservare una memoria che è strettamente intrecciata al nostro presente ed al nostro futuro. Un grazie particolare va al presidente dell’associazione ‘Tratturi e transumanza’ e già responsabile dell’Ufficio regionale dei Tratturi, Michele Pesante, ed a Viviano Iazzetti, ex direttore dell’Archivio di Stato di Foggia, all’interno del quale è custodita una rilevantissima documentazione inerente la Dogana delle Pecore. Entrambi hanno saputo rappresentare, con competenza ed autorevolezza, il robusto contributo che Foggia ha fornito all’attività che enti ed associazioni hanno messo in campo nel coordinamento del percorso che ha portato l’Italia ad ottenere questo storico e meraviglioso risultato”.