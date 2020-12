Foggia, la rabbia di un ristoratore per la folla in centro e la sua attività chiusa

Foggia, 13 dicembre 2020. Perché la mia attività deve rimanere chiusa, perché non posso ospitare i miei clienti e in centro, intanto, la gente può assembrarsi? Voglio, devo rispettare e rispetto le regole, mi dicono di chiudere il mio ristorante ed io chiudo.

Ma perché i ristoranti, i bar e le palestre devono essere il capro espiatorio di questa epidemia?”. Lo scrive il ristoratore Matteo Pipoli sul suo profilo facebook dove posta un’immagine di folla in centro ieri pomeriggio. “ Lunedi il Sindaco Franco Landella e l’illustre Sig Raffaele Pieomontese (massimi esponenti politici della mia città) dovranno darmi delle spiegazioni a questa foto”.

Foggia, come altri 20 comuni, è in zona arancione fino al 14 dicembre in base all’ordinanza di Emiliano in decorrenza dall’8 dicembre.