Giampaolo a rischio, l’Udinese espugna Torino

Continua invece il periodo no in casa granata, con la peggior difesa del torneo e la quarta sconfitta nelle ultime sei partita.

Gli ospiti passano con Pussetto che al 24′ trova l’angolo giusto su assist di Deulofeu. Giampaolo cambia tre uomini all’intervallo, ma al rientro dagli spogliatoi è ancora l’Udinese a passare, con una bella azione manovrata conclusa da De Paul.

I padroni di casa si smarriscono e per i friulani la gara pare in discesa, ma Bonazzoli non ci sta e nel giro di un minuto raddrizza la gara.

Al 66′ ruba palla e serve a Belotti per il facile 1 – 2. Al 67′ dal limite fa tutto da solo e trova l’angolo basso per il pareggio. La gioia per la squadra di Giampaolo dura però poco, perchè dopo soli 2 minuti dal 2 – 2 Pereyra serve l’assist perfetto a Nestorovski, che non perdona Sirigu siglando il terzo gol degli ospiti.

Il Torino non si arrende, ma la traversa respinge la punizione di Rodriguez e mister Gotti torna a casa con tre punti d’oro. (fonte LEGA SERIE A)