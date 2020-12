Il piano b sono le sostituzioni, l’Inter supera il Cagliari

Vittoria in rimonta per l’Inter, che alla Sardegna Arena batte il Cagliari 3-1 grazie ai gol di Barella, D’Ambrosio e Lukaku.

L’Inter parte forte e nella prima mezz’ora crea parecchie palle gol, ma il muro difensivo dei sardi e la bravura di Cragno impediscono agli ospiti di trovare il vantaggio. Ci provano in serie Lukaku, Eriksen e Sanchez, sul quale in due occasioni il portiere dei rossoblù si supera.

Al 42′, alla prima conclusione pericolosa, i padroni di casa passano in vantaggio, con una splendida girata al volo di Sottil sulla quale nulla può Handanovic. Prima del riposo i padroni di casa potrebbero raddoppiare, ma Pavoletti, a due metri dalla porta, manca il tocco del raddoppio. Nella ripresa i nerazzurri faticano a reagire, finchè gli innesti di Sensi e Lautaro Martinez danno la scossa agli ospiti, che a un quarto d’ora dal termine pareggiano con una conclusione al volo dal limite di Barella.

All’84 ci pensa il neo entrato D’Ambrosio a portare in vantaggio i suoi, insaccando di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Cagliari non demorde e cinque minuti dopo va vicina al pareggio con Cerri, che manca la deviazione vincente da pochi passi su cross di Lykogiannis. Nel recupero è Lukaku a chiudere il match, colpendo i rossoblù in contropiede per il definitivo 3-1. (fonte lega serie a)