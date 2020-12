L’Hellas Verona vince ancora in trasferta, passando 2 – 1 all’Olimpico contro la Lazio. Era dal 2014 che gli scaligeri non infilavano due successi esterni di fila nel massimo campionato, e grazie ai tre punti conquistati questa sera si portano a ridosso delle prime in classifica, a un solo punto da Juventus e Napoli e a due dall’Inter.

La Lazio ha invece pagato le fatiche di Coppa, e rischia domani di veder aumentare il divario dalla zona Champions. Gli ospiti passano allo scadere del primo tempo grazie a una sfortunata deviazione di Lazzari su tiro destinato fuori di Dimarco.

Ad inizio ripresa Caicedo in girata dal limite trova il pareggio che ravviva una partita fin lì caratterizzata da grande tatticismo. Ad approfittare delle maglie larghe è Tameze, lesto al 67′ ad avventarsi su un retropassaggio verso il proprio portiere di Radu per depositare in porta dopo aver dribblato anche Reina.

Inzaghi prova allora la carta Correa e nel finale getta nella mischia anche Periera e Fares, ma Silvestri, aiutato dai suoi, fa buona guardia a difesa dei tre punti.

Per la Lazio continua così la serie negativa all’Olimpico, dove in stagione ha vinto solo 1 volta su 6 apparizioni, mentre i gialloblù si confermano squadra ostica quando vanno a visitare le big: dopo i pareggi all’Allianz Stadium e al Meazza col Milan è arrivato il successo di stasera all’Olimpico. (fonte lega serie a)