C’è ammodernamento SS 16 tratto Foggia- San Severo

CFoggia, 13 dicembre 2020. “Tra le 50 opere infrastrutturali ritenute prioritarie dal Governo vi è anche l’ammodernamento della SS 16 tratto Foggia- San Severo”. Lo comunica su facebook il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio.

“Al vaglio del Parlamento – si legge nella nota – il decreto di nomina del commissario straordinario per ciascuna delle 50 opere individuate. Il commissario straordinario avrà il potere di approvare il progetto ed appaltare le opere in modo semplificato,anche in deroga al codice degli appalti, senza far passare il progetto tra mille uffici per l’ottenimento di non so quanti pareri. Avrà poteri straordinari per avviare rapidamente i cantieri. Reputo questa una buona notizia, di burocrazia stiamo morendo e queste opere pubbliche sono essenziali per il territorio e per l’imprenditoria. Spero non si perda altro tempo, ne è passato già troppo”. Conclude.