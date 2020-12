La Juve batte il Genoa, doppio Ronaldo su rigore e Dybala

Dopo un primo tempo giocato a ritmi blandi a Marassi Genoa e Juventus si svegliano nella ripresa offrendo al pubblico 4 gol. Uno lo realizza Dybala, due Ronaldo, per l’1 – 3 finale condito dal momentaneo pareggio firmato dall’ex Sturaro. I bianconeri tengono quindi il ritmo di Inter, Napoli, Sassuolo e Roma, cosicchè nella parte alta della classifica, in attesa della gara del Milan a San Siro, non cambia nulla.

Nei primi quarantacinque i bianconeri giocano praticamente nella metà campo del Genoa, ma senza impensierire Perin, che non corre pericoli. Nella ripresa ci pensa Dybala, con un’azione personale al 57′, a sbloccare il risultato.

Il Genoa però è bravo a pareggiare dopo soli 4 minuti, grazie ad una conclusione al volo di Sturaro su traversone di Pellegrini. Gli ospiti alzano allora il ritmo e grazie a Cuadrado e Morata conquistano due rigori, uno al 78′ e uno all’89’, entrambi trasformati dallo specialista Ronaldo.

Continua così il periodo negativo del Genoa, che mai nella sua storia in A aveva perso cinque gare di fila in casa, mentre la Juventus allunga due record: nessuno al debutto in A era rimasto imbattuto come allenatore nelle prime undici gare, e nessun calciatore, nell’era dei tre punti, aveva segnato quanto Ronaldo nelle sue prime 71 presenze in A (ben 62 gol). (FONTE: LEGA SERIE A)