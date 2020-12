Partita messa subito in cassaforte anche se un’autorete di Cristante al 24′ potrebbe riaprire i giochi. La squadra di Fonseca è però in giornata di grazie e prima dell’intervallo va a segno altre due volte, con Veretout e Mkhitaryan.

Nella ripresa ancora Roma vicina al gol, fermata dal palo colpito da Mayoral, mentre altre reti (una per parte) vengono annullate dal Var.

Il Bologna si arrende alla tradizione che lo vuole soccombere spesso in casa contro la Roma (6 sconfitte negli ultimi 9 scontri), mentre i giallorossi, reduci da due partite senza segnare, recuperano tutto in una volta sola, nonostante l’assenza di Pedro per squalifica. (fonte lega serie a)