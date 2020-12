Le elezioni americane del 2020

Le elezioni presidenziali del 3 novembre 2020 sono state probabilmente le elezioni più importanti nella storia del dopoguerra negli Stati Uniti. A queste elezioni, quindi, la partecipazione degli elettori americani è stata la più grande dal 1900, a dimostrazione della rinascita del loro interesse politico e del clima fortemente polarizzante che ha prevalso nel Paese. Allo stesso tempo Joe Biden potrebbe aver vinto il voto popolare (4,5 milioni di voti in più rispetto a Trump) e gli elettori necessari nel collegio, ma Donald Trump ha mostrato grande resilienza, avendo contro di lui quasi tutti i media, la stragrande maggioranza di Hollywood e tutto stabilito.

Queste elezioni hanno mostrato la profonda divisione negli Stati Uniti, che in molti luoghi ha portato a risultati elettorali estremamente marginali. L’intenso confronto tra le due parti e l’estrema retorica e pratica non è un evento isolato e può approfondirsi ulteriormente, avendo un impatto negativo sul Paese.

Le ragioni della resilienza elettorale di Trump sono dovute al fatto che il presidente Trump aveva adottato una retorica antisistemica di denuncia delle élite, a cui però appartiene, nonché una tattica aggressiva contro le forze della globalizzazione, aspetti che toccavano fortemente ampi sezioni della classe media e, naturalmente, della classe operaia.

Quindi, ai disoccupati, alle persone che sentono di non avere voce, ai provinciali ridicolizzati per i loro modi e costumi dagli arroganti residenti metropolitani, anche ai cittadini appartenenti a minoranze ma anche a tutte le grandi comunità, come gli afroamericani. e latini, il discorso di Donald Trump ha trovato e continua a trovare grande risonanza. E questo nonostante il fatto che tutti i movimenti per la tutela dei diritti (le vite dei neri contano -black lives matter-, ecc.) erano chiaramente contro di lui.

E se la pandemia di coronavirus non si fosse verificata e non fosse scoppiata la seconda ondata, che sta colpendo gli Stati Uniti con la stessa violenza della prima, Donald Trump avrebbe vinto facilmente le elezioni. Così, dopo i primi tre anni di performance economiche positive dell’amministrazione Trump, il blocco di marzo ha causato la chiusura di molte piccole e medie imprese, mentre più di 20 milioni di americani sono rimasti improvvisamente senza lavoro.

E Donald Trump avrebbe sicuramente vinto le elezioni presidenziali senza la crisi sanitaria dato il fatto che Joe Biden, che esprime l’internazionalismo neoliberista, il relativo processo di globalizzazione e la “società aperta” delle ONG e delle potentissime istituzioni economiche come le fondazioni di George Soros e Bill Gates ecc., sembrava chiaramente aver esaurito in forze, in proposte e in slogan prima ancora che arrivasse al traguardo.

Gli oppositori politici di Trump e la maggior parte degli analisti e dei sondaggisti si erano concentrati sui tratti arroganti ed egoisti della sua personalità, un miliardario eccentrico e altamente impulsivo, e ovviamente avevano torto nel credere che sarebbe stato sconfitto con una grande differenza. Il Trumpismo come fenomeno ideologico e sociale è certo, quindi, che non è partito, è presente e continuerà ad esistere. Trump non è solo una parentesi nella storia politica degli Stati Uniti, ma esprime specifiche tendenze distinte nella società americana e nella borghesia.

I cittadini americani vogliono prosperare economicamente in un paese in cui prevarranno la pace sociale, l’ordine e la sicurezza. A causa della globalizzazione, molte unità industriali sono partite per i paesi poveri dove c’è una forza lavoro a basso costo. Quindi, la classe operaia statunitense è stata gravemente danneggiata. Trump è stato colui che ha chiesto il ritorno delle fabbriche nel suo paese, mettendo al primo posto gli USA e il popolo americano, nel contesto della tendenza ideologica del conservatorismo etnocentrico.

E ad altri paesi, specialmente a quelli potenti, potrebbe non piacere la politica di “America First”, ma lo stesso non è il caso del cittadino americano medio, in particolare nell’America profonda e negli stati centrali.

Il 20 gennaio Joe Biden siederà sulla sua sedia allo Oval Office con Kamala Harris, nella posizione di Vice Presidente, per la prima volta in carica, una donna di origine africane, giamaicane e indiane. Durante il suo mandato e in base a quanto ha detto gli Stati Uniti torneranno al Trattato di Parigi sul clima, secondo il quale l’obiettivo minimo degli stati è di mantenere la temperatura a più 2 gradi Celsius (+2 C), e quello sarà un sviluppo positivo, in quanto il cambiamento climatico non è un “mito”. E questo può essere facilmente visto se si danno un’occhiata ai fenomeni meteorologici estremi che si verificano sul pianeta. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono il secondo più grande inquinatore al mondo dopo la Cina.

Inoltre, organismi multilaterali, come ad es. La NATO, l’ONU e le sue propaggini, che sono state fortemente sfidate dal presidente uscente Trump, saranno probabilmente trattate in modo diverso dall’amministrazione di Joe Biden, ma anche le relazioni degli Stati Uniti con i suoi alleati europei potrebbero muoversi in altre direzioni.

Va notato a questo punto che Donald Trump aveva ripetutamente minacciato di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO e di ridurne il contributo se altri membri non avessero mostrato la volontà di aumentare la loro spesa per l’organizzazione. Anche le relazioni Germania-Stati Uniti sono state tese negli ultimi quattro anni, con Trump che ha minacciato più volte l’industria automobilistica tedesca e l’Unione europea nel suo complesso con tasse di importazione. Anche le relazioni di Washington con Bruxelles sono state congelate dopo la sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dagli accordi internazionali sul clima e l’Iran per il suo programma nucleare.

Tuttavia, se i repubblicani alla fine vinceranno il controllo del Senato, ciò causerà molti problemi profondi al nuovo presidente Joe Biden, poiché bloccherà la maggior parte del suo programma legislativo.

In chiusura, vorrei sottolineare che il predominio di Joe Biden, che ha anche recitato in tutte le caratteristiche patogene che hanno portato l’America al suo attuale declino – cioè le disuguaglianze sociali diffuse, il problematico stato sociale, il favore a le élite economicamente forti, l’illegalità internazionale, ecc. non guideranno gli Stati Uniti su strade luminose. Inoltre, non ha presentato un piano di programma stimolante, completo e convincente per la riorganizzazione sociale, economica e politica della società e del paese.

