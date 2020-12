D.G.D., 17 anni: questo il nome del fermato, già denunciato in passato dalle Forze dell’Ordine, denunciato a piede libero per la tentata rapina avvenuta ieri sera al Supermercato Decò di Manfredonia, tra i 3 sospettati per le altre rapine e tentate rapine.

La Procura dei minorenni di Bari ha disposto la denuncia a piede libero con conseguente affidamento del minore ai genitori.