Noi:Comunità nasce dalla generosità e dallo spirito di servizio di donne e uomini che negli ultimi anni hanno sentito forte l’urgenza di restituire un avvenire di speranza alla nostra Mattinata, lavorando fianco a fianco per provare a realizzare un futuro ancora possibile, vincolato ai principi della legalità, della riconciliazione sociale e dell’antimafia.

Ispirandosi a tali principi, Noi:Comunità non può accettare di essere stigmatizzata con l’unica etichetta che non la rappresenta, quella di risultare latitante di fronte alle regole.

No, non siamo latitanti, non veniamo meno alle nostre responsabilità.

Sono altri che in questi anni hanno latitato nell’impegno concreto e personale contro la Mafia e contro ogni forma di malaffare.

Sono altri che si sono svegliati dal torpore solo all’ultimo momento per mettere in piedi un caravanserraglio con tutto e il contrario di tutto pur di partecipare alla tornata elettorale.

Sono altri che in questi anni sono stati al “caldo” delle certezze delle loro comfort zone.

Sono altri che, purtroppo, si affannano in maniera pretestuosa a creare inneschi polemici, carichi di risentimento anche laddove, in Consiglio Comunale, ci si dovrebbe ricordare di rappresentare le Istituzioni.

Ma tant’è: che rumorosa caduta di stile!

Consapevoli della grande responsabilità di amministrare la nostra Comunità tra tante difficoltà, non ultima l’emergenza Covid-19, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza in Consiglio Comunale non scappano dalle responsabilità e, come operai laboriosi, stanno lavorando per uno sviluppo concreto e sostenibile della nostra Comunità.

Ogni giorno. Tutti i giorni. E i risultati tangibili sono sotto gli occhi di tutti. Questa è la realtà".