Prima vittima del Covid-19 a Vieste muore una 57enne

Vieste 13 Dicembre 2020 – Parole di cordoglio sono state espresse dal sindaco, Giuseppe Nobiletti, che ha rivolto alla famiglia “il commosso pensiero di tutta la comunità di Vieste, rattristata e colpita profondamente per l’immatura morte di Natalizia. Ora – ha aggiunto il sindaco – è il momento del silenzio e dell’abbraccio alla famiglia”.

Natalizia Corvino, prima vittima del Covid a Vieste. La notizia della sua morte è stata causata dal coronavirus che ha stravolto la nostra esistenza, ma soprattutto perché Natalizia (per tutti Natalina) era molto conosciuta in paese e particolarmente apprezzata per la sua bontà d’animo, generosità, allegria. Di contagioso, prima del virus, la solare Natalizia aveva solo il suo sorriso, così particolare e coinvolgente, e che ora rimarrà nei ricordi di tutti coloro i quali l’hanno amata e rispettata. In primis Gaetano Laprocina, ex comandante della Polizia Locale, marito esemplare e premuroso.

Natalizia, 57 anni, componente di una grossa famiglia di onesti lavoratori, è rimasta vittima del Covid alcune settimane fa, a causa di contagio probabilmente contratto a seguito di un rito funebre che avrebbe causato un vero e proprio focolaio familiare. Per lei le condizioni sono apparse subito gravi, tanto da essere trasferita in ospedale e ricoverata in terapia intensiva dove, purtroppo, è deceduta ieri sera, senza più poter rivedere i suoi cari.

FONTE GARGANOTV