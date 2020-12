Una mascherina sospesa per i senza dimora, l’iniziativa di ‘Avvocato di strada’

Foggia, 13 dicembre 2020. L’associazione ‘Avvocato di strada’ dallo scorso 10 dicembre ha lanciato l’iniziativa “Mascherina sospesa” a favore delle le persone senza dimora. L’invito ad aderire è rivolto a farmacie e tabaccherie, in particolare, e ai cittadini perché facciano ai cittadini di fare un acquisto solidale. L’obiettivo è poter distribuire mascherine e gel disinfettanti a chi vive in strada. Da Foggia, le prime adesioni della farmacia ‘Santino’ in Corso Garibaldi e della S. Pio Russo in viale G. Di Vittorio.

“L’idea già realizzata in alcune città, nasce dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, l’usanza di lasciare una tazzina di caffè già pagata al bar a chi non può permettersela” spiega il presidente dell’associazione Avvocato di strada Antonio Mumolo. “Dal 10 dicembre al 31 gennaio nelle attività che aderiranno alla nostra iniziativa, farmacie, tabaccherie ma non solo, i cittadini potranno acquistare mascherine e gel disinfettanti e lasciarli “sospesi”. I nostri volontari di varie città provvederanno a raccoglierli e saranno subito distribuiti alle persone senza dimora che non hanno una casa dove ripararsi”.

“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa della “Mascherina sospesa” per i senza dimora promossa dall’associazione Avvocato di Strada – Foggia”, scrivono le titolari della farmacia S. Pio Russo. “A beneficiarne saranno i senza dimora della città, ovvero quanti non hanno un tetto e quattro mura per sfuggire al rischio contagio. Noi faremo da tramite tra chi vorrà donare una macherina e lo sportello ‘Avvocato di Strada’, che materialmente si occuperà di raccogliere i vari dispositivi e consegnarli ai senza dimora”.