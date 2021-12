Fabiano incontra Palumbo: “La situzione del Comune non è affatto rosea”

Manfredonia (Foggia), 13/12/2021- “Oggi ho incontrato l’assessore al personale ed agli affari generali del Comune di Manfredonia dottor Libero Palumbo, in qualità di coordinatore delle liste civiche che hanno appoggiato al ballottaggio il Sindaco Rotice. Gli ho espresso la vicinanza politica e gli ho fatto gli auguri per un fattivo lavoro, nel contempo abbiamo analizzato la situzione di fatto dell’ente Comune, che non è affatto rosea.

Tuttavia questo non spaventa l’assessore Palumbo e i movimenti che lo sostengono. Abbiamo focalizzato temi importanti quali la riorganizzazione degli uffici e della dirigenza comunale. Siamo certi che gli impegni presi in campagna elettorale saranno affrontati e portati a termine”.

Lo riporta Luigi Fabiano coordinatore delle liste civiche che hanno appoggiato al ballottaggio il Sindaco Rotice.