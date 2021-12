Maestro De Feo su RaiUno, Lovecchio: “Una grande emozione”

Statoquotidiano.it, Foggia, 13 dicembre 2021 – “Mi sono emozionato tanto, in questo weekend, davanti alla tv.

Non era un programma politico, né uno dei miei film preferiti, ma due figli della nostra terra, il maestro Franco De Feo e la sua talentuosa figlia Dea, che su RaiUno hanno aperto la serata del premio Braille”.

“Un omaggio al grande maestro Ennio Morricone con un’interpretazione da brividi. Franco al pianoforte, Dea al violino, hanno raccontato il vero lato della Capitanata, quello buono, artistico, quello fatto da persone virtuose”.

Inizia così la nota diffusa dall’On. Giorgio Lovecchio, una grande emozione vedere Franco De Feo e la figlia Dea esibirsi sulla TV di Stato.

“Un’esibizione che mi ha fatto dimenticare per qualche ora che la nostra provincia era ancora una volta sulle pagine di cronaca nazionale per l’assalto ad un portavalori in Emilia. È troppo facile parlar male della Capitanata, è troppo facile dimenticarsi che è la culla di migliaia di belle attività e buone pratiche...”, conclude Giorgio Lovecchio.