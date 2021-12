Manfredonia in Azione: “I “punti” che che prendono (e perdono) tutti i cittadini”

Manfredonia (Foggia), 13/12/2021- “Notizia di cronaca: brutale aggressione a 18enne “bullizzato da un branco” per futili motivi finisce in Pronto Soccorso. Cinque punti di sutura. Sono cinque o forse cinquantacinque anche i “punti” che prende (e perde) Manfredonia, che prendono (e perdono) tutti i suoi cittadini. Per l’ennesima volta ci sentiamo raccontare la cronaca di episodi di violenza che si perpetuano nella nostra città per mano di ragazzi, di giovani. I nostri giovani.

Tutti noi ricordiamo l’episodio della rissa avvenuta qualche mese addietro nel pieno centro del paese tra ragazzi (compresi minorenni) armati di catene e spranghe. Ed è ancora impressa nella nostra memoria l’episodio di qualche settimana fa del ragazzo sanguinante soccorso nel nostro nosocomio a seguito di un brutale pestaggio da suoi coetanei. Non abbiamo dimenticato la toccante lettera del Primario del Pronto Soccorso che lo aveva curato e che lamentava la brutalità di certi atteggiamenti dei giovani di oggi. Ed ecco adesso l’ennesima brutta notizia! Ma cosa sta accadendo a questi ragazzi? Quali sono le ragioni per cui un tempo (ai nostri tempi) riuscivamo a divertirci anche solo trascorrendo infinite ore a chiacchierare e scherzare tra coetanei socializzando sui gradini di una chiesa o sul “muretto della villa” e adesso quegli stessi ragazzi (cioè noi qualche decennio addietro) sentono il bisogno di divertirsi insultando, picchiando, offendendo i loto coetanei?

E’ la mancanza di valori? La carenza di educazione? Il permessivismo da parte di genitori condiscendenti ed il troppo benessere concesso in famiglia? O semplicemente assenza di controlli da parte degli organi preposti? E’ dificile dare una risposta univoca, capire le cause di tanta violanze che – paradossalmente – potrebbe anche solo derivare da stereotipi sbagliati imposti dal mass media e dai social. E, laddove non si ha certezza delle cause, si ha sicuramente contezza della gravità di queste nefandezze, di tutta questa violenza gratuita e delle sue conseguenze anche morali e sociali sul soggetto che le subisce.

Tutti noi ricordiamo il monito di Padre Franco Moscone rivolto alla cittadinanza di Manfredonia di cambiare rotta, di non perdere la speranza…e di RIALZARSI sul fondamento della legalità. Ragazzi è anche questo RIALZARSI: abbandonare questi atteggiamenti da bullo, da violento, da intollerante verso la diversità e rispettare sempre il proprio vicino… senza pregiudizi e senza offese.

Oggi più che mai noi di AZIONE Manfredonia chiediamo ai nostri ragazzi proprio questo: abbiate la forza e l’orgoglio di reagire a tale condizione di malvagità, prendete le distanze da atteggiamenti corrosivi, coltivate la comprensione, tollerate la diversità. E soprattutto pretendente da voi stessi di realizzare PER IL VOSTRO STESSO BENE un futuro diverso e bello, fatto di rispetto, di sani valori e di buoni rapporti sociali (e non solo social).

Ragazzi… ripredentevi il vostro FUTURO”.