Rotice: “Pulizia e manutenzione per i plessi scolastici comunali”

Manfredonia (Foggia), 13/12/2021 – “Interventi di pulizia e manutenzione per i plessi scolastici comunali di Via Cavolecchia e Via Fiume realizzati questa mattina dalla squadra del verde pubblico.

Alunni ed insegnati potranno utilizzare in sicurezza gli spazi esterni, ed anche un bel colpo d’occhio per genitori e cittadini. Altre specifiche attività calendarizzate proseguiranno nei prossimi giorni con il coordinamento dell’Assessorato alla Transizione Ecologica guidato da Giuseppe Basta”.