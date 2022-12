A Foggia la visita di Carmela Pace, presidente nazionale Unicef

FOGGIA – Per due giorni – mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022 – la presidente nazionale dell’Unicef, Carmela Pace, sarà a Foggia. Assieme alla presidente Maria Emilia De Martinis del Comitato Provinciale Unicef di Foggia, e alla presidente regionale Unicef Giovanna Perrella, Carmela Pace interverrà ad alcune importanti iniziative.

Durante la prima giornata della sua visita nel capoluogo, mercoledì 14 dicembre, alle ore 15, la presidente nazionale dell’Unicef sarà nella sede del Consiglio dell’Università degli Studi di Foggia, in via Gramsci 89, per sottoscrivere la convenzione attraverso la quale l’Ateneo istituirà un corso universitario multidisciplinare sulle tematiche care all’Unicef. La giornata proseguirà, alle ore 16, con la visita alla sede storica dell’Unicef presso il Liceo Psicopedagogico “Carolina Poerio” dove si terrà l’incontro con la dirigente scolastica Enza Maria Caldarella. A seguire, Carmela Pace, accompagnata dalla presidente Maria Emilia De Martinis e alla delegazione del Comitato Unicef, incontrerà il gruppo volontari under 30 di Younicef e le referenti delle scuole amiche di Foggia e della Capitanata. Alle ore17.30, la presidente nazionale visiterà la Bottega Centonove/novantasei, in piazza Cavour 3, punto vendita del Consorzio Oltre, composto da diverse cooperative sociali della provincia di Foggia che fanno del riutilizzo di beni confiscati alle mafie e dell’inclusione di soggetti fragili l’oggetto della loro attività. Sugli scaffali di centonove/novantasei si possono acquistare prodotti lavorati su campi che, un tempo proprietà di gruppi criminali, sono tornati nella disponibilità pubblica attraverso il riutilizzo sociale. Tra i ripiani della bottega si trovano in vendita articoli creati in contesti qualificati e talvolta difficili come, per esempio, carceri o centri di accoglienza per persone affette da disagi psichici.

Grazie alla collaborazione tra il Comitato Unicef di Foggia, la cooperativa sociale Mediatrainig, ente gestore di diversi progetti di accoglienza, la Sicura srl (ente gestore della “Casa per la vita Brecciolosa”), entrambe aderenti al consorzio di cooperative sociali OLTRE, a partire dalla giornata del 14 dicembre, le pigotte Unicef saranno esposte all’interno di centonove/novantasei. Le pigotte esposte sono realizzate a mano dai beneficiari dei progetti di accoglienza della cooperativa sociale Medtrainig e dagli ospiti di “Casa per la vita Brecciolosa” di San Marco la Catola.

EDUCAZIONE AI DIRITTI. I Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione ai Diritti rappresentano, per il Comitato Italiano per l’UNICEF, un’importante opportunità per contribuire a promuovere la conoscenza e costruire una più profonda consapevolezza dei diritti di bambine, bambini e adolescenti. L’intento è quello di attivare una connessione strategica con le Università italiane, per offrire opportunità significative di formazione delle giovani generazioni e favorire la costruzione delle competenze necessarie ad affrontare le responsabilità di cittadinanza. Si rivolgono a studentesse e studenti universitari e neolaureati di tutti i Dipartimenti, ma sono accessibili a chiunque desideri approfondire tematiche legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, all’educazione, alla sostenibilità dello sviluppo e alla cooperazione internazionale.

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE. La seconda giornata di iniziative, giovedì 15 dicembre, comincerà alle ore 9.30 all’Ospedale Tatarella di Cerignola, dove sarà inaugurato un ‘pit stop’: una postazione, un luogo accogliente e protetto in cui le mamme possano allattare tranquillamente e ogni volta che ne abbiano necessità. I pit-stop sono un’iniziativa che interessa e coinvolge anche gli ospedali “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e il “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Ne saranno attivati altri in diverse strutture grazie all’accordo sottoscritto dall’Unicef con l’Asl Foggia, grazie alla disponibilità mostrata dal Commissario straordinario Antonio Giuseppe Nigri. Un ‘pit stop’ è già attivo all’interno della Biblioteca La Magna Capitana di Foggia.

YOUNICEF. Presso il Comitato provinciale Unicef di Foggia sono attivi circa 40 volontari Younicef, persone con età compresa tra i 14 e i 30 anni, che affiancano il Comitato nell’organizzazione delle iniziative. “Younicef, vale a dire Young for Unicef, è il programma dedicato ai giovani interessati alle promozione e alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, spiega Maria Emilia De Martinis. “Entrare a far parte di YOUNICEF significa dare il proprio contributo a livello locale ed essere coinvolti in iniziative nazionali e internazionali di formazione e partecipazione”.