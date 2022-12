Ambra canta “T’appartengo” con la mamma tiktoker in ospedale per un tumore

MILANO, 13/12/2022 – (agenzia dire) Ambra Angiolini riporta il sorriso a una ragazza ricoverata al San Raffaele di Milano. L’attrice è andata a trovare Veronica, mamma Tiktoker ricoverata per un tumore. Una visita speciale che si è conclusa con il duetto sulle note di “T’appartengo”, il brano del 1994 ritornato in cima alle classifiche dopo la finale di X Factor 2022.

Fonte: instagram

“Sei pronta? Sì che sei pronta dai, più pronta di così. Questa è medicina”, ha detto l’artista invitando Veronica a cantare. “Questa canzone non serve a niente- ha aggiunto- ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde“.Poi il piccolo tutorial del celebre balletto e le risate che hanno commosso gli utenti su Instagram e TikTok, dove il video – ripreso dal marito Vincenzo – è diventato virale. Tra i commenti social anche quello della stessa Ambra: “Direi che in reparto parlano ancora di noi e delle macchinette saccheggiate pure!”. www.dire.it