Asl Foggia, infermieri non stabilizzati: in 54 pronti ad adire le vie legali

FOGGIA, 13/12/2022 – Dopo la decisione della Regione Puglia e del Dipartimento della Salute di stabilizzare solo alcuni degli presunti aventi diritto, escludendone altri, scatta la polemica.

In particolare si sono sentiti penalizzati i 54 Infermieri dell’ASL di Foggia assunti inizialmente con pronta disponibilità durante la Pandemia Covid a cui non è stato convertito il contratto di lavoro con gli Avvisi Pubblici della seconda e terza fase pandemica. Va detto però che anche gli interessati non hanno mai chiesto la conversione contrattuale.

In altre parole pur avendo lavorato di più di chi attualmente è in procinto di essere stabilizzato non hanno di fatto maturato tecnicamente i 18 mesi previsti dalle norme Covid e pertanto sono stati esclusi dagli aventi diritto proprio perché mai chiamati dagli Avvisi Pubblici indetti dall’Azienda Sanitaria Locale di Foggia. Lo riporta Assocarenews. La delibera della Regione: LINK