Domani i funerali di Sara ed Elisa, due delle tre vittime della strage di Bari

BARI, 13/12/2022 – Saranno celebrati domani, mercoledì 14 dicembre 2022, i funerali di Sara Grimaldi e di Elisa Buonsante, le due giovani di soli 19 e 25 anni, rispettivamente di Palo del Colle e di Mola di Bari, decedute a causa del terribile incidente successo nella tarda serata di domenica sulla Statale 96, alle porte di Bari, e costato la vita anche a Michele Traetta, 21 anni.

L’ultimo saluto a Sara sarà dato alle 15.30 presso la basilica di Santa Fara, a Bari; quello ad Elisa quasi in contemporanea, alle 15.00, nella chiesa di San Nicola nella “sua” Mola: due cerimonie cui parteciperà una folla immensa e commossa. Le famiglie delle due ragazze, distrutte, hanno potuto fissare la data dell’ultimo saluto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 dicembre, dopo aver ricevuto il nulla osta dall’autorità giudiziaria.

All’esito della ricognizione esterna sulle due salme, effettuata stamani presso il Policlinico di Bari, e che ha confermato come la causa del decesso sia dovuta esclusivamente ai gravissimi politraumi riportati nel tremendo schianto della vettura su cui viaggiavano come passeggere, prima con l’autobus e poi con i muretti lungo la strada, il Pubblico Ministero dott. Manfredi Dini Ciacci, che ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale plurimo, non ha ritenuto necessario disporre anche l’autopsia e ha appunto rilasciato l’autorizzazione per la sepoltura.

I familiari delle due giovani, per essere assistiti, attraverso il responsabile della sede di Bari, Sabino De Benedictis, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, con la collaborazione dell’avv. Fabio Ferrara del foro di Bari. Studio3A ha già messo a disposizione l’ing. Pietro Pallotti che parteciperà alle operazioni peritali quale consulente tecnico di parte nel caso, molto probabile, in cui il Sostituto Procuratore disponga invece una perizia cinematica per stabilire la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro.