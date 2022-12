Foggia calcio, la nuova dirigenza parlerà cerignolano: entrano 2 ex dell’Audace

Il primo dovrebbe occuparsi della gestione finanziaria, De Cosmo è commercialista. Il secondo, invece, diventerebbe il club manager. In questo modo Nicola Canonico vuole continuare nel suo processo di rinnovamento del management foggiano affidandosi a figure di qualità e di capacità organizzative per cercare di rimettere in sesto sia la gestione finanziaria del club che la programmazione tecnica dei rossoneri.