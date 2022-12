Juventus, Zeman accusa: “Qualcosa non va bene da tempo, bisogna aprire gli occhi”

FOGGIA, 13/12/2022 – Il maremoto che ha colpito il calcio italiano, la Serie A e soprattutto che si è abbattuto in quel di Torino, in casa Juventus, non fa che far parlare gli addetti ai lavori.

Questa volta si è espresso sulla vicenda anche un ex allenatore del nostro campionato, che molto spesso, durante gli anni della sua carriera ha attaccato i bianconeri, ovvero Zdenek Zeman. L’ex allenatore della Roma, fino a pochi mesi fa sulla panchina del Foggia, ha parlato dell’inchiesta Prisma, che ha visto anche le dimissioni dell’intero Cda bianconero. Zeman non ha stranamente colto l’occasione per attaccare la Juventus, ma anzi ha approfittato per lanciare un allarme generale nel mondo del calcio.

Juventus, Zeman lancia l’allarme sul calcio: “Si sveglino anche le altre procure”

Il caso Prisma che ha coinvolto la Juventus, sta facendo parlare tutta l’Italia dello sport, l’ultimo ha parlare della vicenda è stato Zdenek Zeman. L’ex allenatore della Roma, solitamente non perde occasione per attaccare la società bianconera, in questo caso, però, ha voluto alzare ancora di più il polverone, innalzando il problema a livello italiano. Zeman ha infatti sottolineato l’importanza della parità di giustizia, sollecitando le altre procure a fare indagini verso altri club italiani: “Sono brutte cose ma si sapeva anche prima che qualcosa non andava per il verso giusto. Non è solo alla Juventus, è ora che si sveglino anche le altre Procure oltre quella di Torino, e si aprano gli occhi su tutte le società italiane”. Lo riporta Tuttojuve24