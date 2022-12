Rotice: “Il gioco di squadra porta sempre ottimi risultati”

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/12/2022 – “Grazie al Consigliere Ciro Campanella per il costante impegno che mette nel sociale ed a favore delle periferie.

Con ”Il derby della Madonnina”, tra una rappresentanza del Comune (composta da maggioranza ed opposizione) ed il Comitato “Donne in Gioco”, Manfredonia ha dimostrato, ancora una volta, un grande cuore per la solidarietà attraverso una raccolta fondi che consentirà l’acquisto di uno scivolo per un parco giochi. Un gran bel gol, il più importante di questa piacevole partita. Il gioco di squadra porta sempre ottimi risultati. Grazie a tutti”. Lo scrive il Sindaco Gianni Rotice.