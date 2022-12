San Giovanni Rotondo, donate 3 opere del maestro Pasquale Galbusera

Nei primi anni duemila Galbusera inizia a sperimentare la sua arte sul legno di ulivo: «era un materiale che mi spaventava perché è come l’uomo: se viene maltrattato lo mostra e diventa difficile da lavorare» ha raccontato l’artista nel corso della cerimonia di benedizione delle tre sculture, avvenuta lo scorso 8 dicembre a San Giovanni Rotondo.

«Ad Agrigento mi resi conto che erano le stesse piante a chiamarmi e chiedermi di partire con me – ha continuato – e alla fine ho portato a casa 8 tir carichi di tronchi d’ulivo. Dissi però che se fosse nato anche un solo filo verde dall’innesto che avevano fatto su di essi per salvarli, li avrei lasciati tutti lì, ma se questo non fosse accaduto promisi che sarei stato io a ridar loro la vita».

E così è accaduto: «il maestro Galbusera – ha affermato Maurizio Vanni, museologo, critico e storico d’arte che nel corso dell’evento ha illustrato le sculture – ha trasformato un legno morto e lo ha fatto rinascere rispettandone la natura. Non lo ha piegato a proprio piacimento, ma lo ha accompagnato verso una forma definitiva» e ha puntualizzato «con il legno d’ulivo ha creato quella suggestione particolare che apre il cuore, sollecita la mente e mette in movimento l’anima».