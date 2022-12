Sanità. Mazzarano: “Dal 1°gennaio 427 stabilizzazioni nell’Asl di Taranto”

TARANTO, 13/12/2022 – “L’approvazione da parte della Giunta del provvedimento che porta alla stabilizzazione di 3.333 sanitari è una vitale boccata d’ossigeno per il sistema sanitario regionale”. Michele Mazzarano, Consigliere regionale del Pd, commenta così la delibera con cui ieri sono stati approvati i criteri atti a verificare la compatibilità al reale fabbisogno.

“Sul territorio jonico, sarà possibile contare, dal 1° gennaio prossimo, su 427 unità in più, in maggior parte infermieri e oss, che consentiranno, se non di risolvere, quantomeno di tamponare una cronica carenza di personale sanitario. Si tratta nello specifico – spiega Mazzarano – di 272 infermieri, 102 operatori sociosanitari, 13 dirigenti sanitari non medici, 8 dirigenti medici, 25 unità di altro personale del comparto sanitario, 4 unità del comparto non sanitario, 3 del personale ostetrico.

La Regione in questo modo va incontro agli sforzi di sanitari stremati da turni estenuanti e superlavoro, e insieme risponde al bisogno dell’utenza di fare affidamento su un’offerta sanitaria adeguata alle esigenze”. “E’ un segnale importante – conclude Mazzarano – per colmare i ritardi delle liste d’attesa, alimentati dalla pandemia, e per migliorare il servizio sanitario rafforzando la rete ospedaliera e la medicina di prossimità”.