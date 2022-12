Si può comprare casa senza il mutuo (e senza risparmi)?

L’acquisto di una casa è di certo un investimento non indifferente che spesso richiede l’aiuto di mutui o finanziamenti. Quasi mai si ha la possibilità di utilizzare solamente i risparmi accumulati nel corso degli anni per ultimare l’acquisto, e non in tutti i casi è possibile ricorrere al mutuo. Infatti, affinché le banche o gli istituti di credito rilascino liquidità, bisogna rispettare, per esempio, limiti d’età e non essere mai stati cattivi pagatori.

La domanda a questo punto è una sola: se la banca per qualche ragione non ne concede uno, è possibile acquistare una casa senza mutuo e senza risparmi? La risposta è sì.

Se si è in procinto di acquistare casa e si cerca una soluzione alternativa al mutuo per ottenere la liquidità necessaria, la cessione del quinto potrebbe essere una valida opzione. Vediamo in cosa consiste, quando conviene richiederla e chi può ottenerla.

Cos’è la cessione del quinto, l’alternativa al mutuo per comprare casa

La cessione del quinto è una formula particolare di prestito personale a tasso fisso. Questo avviene tramite la trattenuta di una quota direttamente in busta paga il cui importo non supera un quinto dello stipendio mensile. Questa quota andrà a finanziare le rate dell’acquisto della casa.

Per richiederlo, non è necessario specificare la finalità del prestito, non serve avere garanti e, una volta ottenuto, non può avere una durata superiore ai 120 mesi (10 anni).

Tuttavia, come per qualsiasi tipologia di prestito, è necessario essere in possesso di uno dei requisiti basilari richiesti:

essere un lavoratore dipendente a tempo indeterminato con una busta paga

essere un lavoratore dipendente a tempo determinato in grado di estinguere il debito entro e non oltre la scadenza del contratto lavorativo

avere un cedolino pensionistico ed estinguere il prestito entro e non oltre il compimento degli 80 anni

La rata massima mensile corrisponde al 20% del reddito e può essere determinata grazie al calcolo cessione del quinto che ne stabilisce importo ottenibile, rate e interessi.

Nel calcolo si tiene conto di alcuni fattori tra cui:

l’ammontare mensile dello stipendio o della pensione

gli anni di anzianità lavorativa

il TFR maturato

Questo significa che maggiore sarà la cifra relativa allo stipendio mensile, maggiore sarà il prestito ottenibile. E poi, maggiore sarà l’anzianità lavorativa, più alto sarà il TFR maturato e di conseguenza più alta sarà anche la garanzia che si potrà assicurare (il reddito è infatti l’unica garanzia).

Quando comprare casa con la cessione del quinto

Ci sono dei casi particolari in cui ricorrere alla cessione del quinto per comprare casa può essere effettivamente una soluzione migliore rispetto al mutuo. È il caso di richiederla, per esempio, quando l’importo in questione è relativamente basso. Uno dei vantaggi di questa formula finanziaria è il costo decisamente inferiore rispetto a quello di un mutuo. Quest’ultimo, infatti, richiede oneri quali perizie e spese dell’istituto di credito, non previsti nel caso della cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Inoltre quando l’importo che si richiede è inferiore ai 30 mila euro, spesso l’unica strada da percorrere per ottenerli è la cessione in quanto molte banche non concedono mutui inferiori a una specifica cifra. Infine, ci sono altri due casi in cui conviene comprare casa con la cessione del quinto.

Quando non si vuole ipotecare l’immobile. Se la cifra del prestito è bassa e se si ha l’intenzione di rivendere l’immobile a breve non è conveniente affrontare i costi, più elevati, di un mutuo. Quando si è o si è stati cattivi pagatori. Se è capitato di non aver pagato con regolarità un prestito e si è quindi nella lista dei cattivi pagatori, ottenere liquidità con la cessione del quinto è l’unica possibilità. Questa formula infatti ha come garanzia principale il reddito.

Come richiedere la cessione del quinto

In definitiva, conviene optare per la cessione del quinto quando:

si richiedono importi relativamente bassi

non si vuole ipotecare l’immobile

il richiedente è un pensionato in età avanzata

si è nella lista dei cattivi pagatori

Per richiedere la cessione del quinto basta presentare:

la documentazione anagrafica

cedolino della pensione (per i pensionati)

l’ultima busta paga, il certificato di stipendio, la retribuzione netta e mensile, l’importo del TFR maturato fino a quel momento (per i lavoratori). (nota stampa).