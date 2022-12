Supply chain agroalimentare: facciamo il punto sulla logistica del freddo in Italia

La logistica del freddo gioca un ruolo fondamentale nel comparto agroalimentare per assicurare il corretto stoccaggio e trasporto dei prodotti deperibili.

Si tratta di alimenti freschi, termosensibili e surgelati che devono essere mantenuti entro specifici range di temperatura (0/4°C per il fresco, 15/18°C per il termosensibile e -25/-18°C per il surgelato), per rallentarne il deperimento e mantenere inalterate le proprietà organolettiche.

Risulta quindi determinante per le imprese affidarsi a partner competenti, attraverso collaborazioni strategiche di lungo termine con cui supportare lo sviluppo del business.

In quest’ambito un’azienda che costituisce un vero e proprio punto di riferimento per la logistica del freddo in Italia è STEF, realtà specializzata nella gestione della supply chain agroalimentare a 360 gradi, con un network che attualmente vanta 242 filiali in tutta Europa.

Di cosa si occupa la logistica agroalimentare a temperatura controllata

La supply chain agroalimentare fa riferimento a un complesso insieme di processi, che vanno dal trasporto a temperatura controllata allo stoccaggio refrigerato dei prodotti alimentari deperibili. Tutte le operazioni devono essere realizzate nel rispetto della catena del freddo, in accordo con la normativa europea relativa all’igiene e alla sicurezza dei prodotti alimentari.

Allo stesso tempo, le aziende del settore adottano ulteriori accorgimenti mediante appositi piani HACCP, per l’autocontrollo dei processi produttivi e distributivi, allo scopo di rispettare la catena del freddo in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti agroalimentari freschi, surgelati e termosensibili. Ciò assicura un percorso realizzato in condizioni ottimali e conformi alle leggi degli alimenti deperibili che vanno dal produttore al banco di vendita.

Un processo essenziale, dunque, è innanzitutto il trasporto a temperatura controllata, tramite l’impiego di appositi mezzi refrigerati in linea con le norme UE ATP (Accord Transport Perissable). Questo processo richiede inoltre la corretta documentazione dei dati relativo al trasporto, la misurazione della temperatura durante tutto il viaggio e il carico ottimale della merce per favorire una corretta circolazione dell’aria fredda all’interno degli autoveicoli.

Lo stesso approccio vale per lo stoccaggio nei magazzini refrigerati, in cui bisogna sempre mantenere i prodotti alimentari deperibili in condizioni specifiche di temperatura, grazie a piattaforme refrigerate con sistemi di monitoraggio continuo della temperatura dell’aria.

Grazie a una filiera monitorata è possibile rispettare la catena del freddo in ogni fase del processo logistico agroalimentare, per una conservazione adeguata dei prodotti deperibili e il mantenimento della loro integrità.

La supply chain agroalimentare verso la logistica sostenibile

Una delle sfide più complesse per il settore della logistica agroalimentare a temperatura controllata è la sostenibilità, considerando che oggi tutte le aziende del comparto sono chiamate a ridurre il loro impatto ambientale adottando soluzioni efficaci di green logistics.

Si tratta di processo difficile e delicato, che richiede una trasformazione dell’intera configurazione infrastrutturale della supply chain agroalimentare, per una logistica del freddo capace di operare con un limitato impatto sull’ambiente.

Innanzitutto, è indispensabile diminuire gli sprechi in tutta la filiera, per esempio attraverso l’ottimizzazione dei consumi di energia, investendo nell’efficienza energetica e nella green technology.

Ciò è possibile tramite l’installazione dei pannelli fotovoltaici per coprire parte del fabbisogno energetico dei magazzini refrigerati, oppure l’ammodernamento della flotta per il trasporto a temperatura controllata con l’integrazione di mezzi più ecologici di ultima generazione.

Allo stesso modo, la supply chain agroalimentare deve promuovere il riuso e il recupero delle risorse mediante soluzioni circolari, per esempio introducendo soluzioni di riciclo di prodotti e merci nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e sociale. Inoltre, è possibile ottimizzare i trasporti refrigerati eliminando i viaggi superflui e sincronizzando perfettamente i magazzini con i trasporti, razionalizzando quest’ultimi per limitare le emissioni di CO2.

Oggi le aziende agroalimentari devono prestare la massima attenzione a questi aspetti, per esempio attraverso il controllo delle certificazioni dei fornitori di servizi e le performance di sostenibilità ambientale e sociale tramite piattaforme come Ecovadis.

Inoltre, è importante analizzare le strategie di sostenibilità adottate dalle aziende che si occupano della logistica agroalimentare a temperatura controllata, per valutarne l’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale per instaurare partnership con operatori in grado di garantire una green supply chain.

STEF, per esempio, per impegnarsi concretamente su questo fronte ha ideato Moving Green. Si tratta di un vero e proprio piano per il clima, che prevede una serie di obiettivi da raggiungere al fine di impattare meno sull’ambiente e, al tempo stesso, rendere i propri partner più consapevoli dell’importanza di iniziare ad adottare comportamenti sostenibili. (nota stampa).