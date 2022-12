Tradizioni natalizie: le cartellate foggiane originali

Foggia, 13 dicembre 2022 – Uno dei dolci più famosi della tradizione foggiana sono le cartellate: croccanti dolcetti al sapore di cannella e vincotto da assaporare durante tutto il periodo natalizio in tutte le case della città.

Non c’è Natale senza le cartellate poiché si tratta di uno dei dolci tipici più gustosi della provincia di Foggia.

Le cartellate, la tradizione popolare (da Regionepuglia.org)

Le cartellate (dette anche péttue), nella tradizione popolare cristiana, rappresenterebbero le fasce (in forma di aureola) che avvolsero il bambino Gesù (il Re dei Re) nella sua povera culla di Betlemme (non è, comunque, nemmeno da escludere il riferimento alla futura corona di spine, che cingerà il capo di Gesù al momento della sua passione e crocifissione). Probabilmente, il nome deriverebbe dalla loro forma arabesca (di corona incartellata’).

La preparazione delle cartellate avviene componendo nastri di una sottile sfoglia di pasta, ottenuta con farina, olio e vino bianco, unita e avvolta su se stessa, fino a formare, per l’appunto, una “rosa” (o ‘corona), dalla inconfondibile forma arabesca, che successivamente viene fritta in abbondante olio (d’oliva).

Si riporta di seguito la ricetta originale e approvata dalle nonne per realizzare le famose cartellate foggiane:

Ingredienti:

1 kg. di farina bianca, 200 gr. di vino bianco secco, vincotto di fichi o

miele, cannella in polvere e zucchero a velo, 200 gr. di olio extra vergine

di oliva, 10 gr. di sale, acqua tiepida

Preparazione:

Mettere la farina a corona sul tavolo da lavoro. Nel centro mettere il vino intiepidito e l’olio. Sciogliere un pizzico di sale in 50 cl. di acqua tiepida da utilizzare per impastare tutto il composto affinché risulti né troppo duro né troppo morbido. Ottenere dalla massa delle palline da stendere col mattarello; tagliare delle strisce con la rotella della larghezza di 3 o 4 cm.

Piegare in due le strisce e unirle, con le dita, a distanza di 3 cm. creando così delle conchette. Arrotolare su se stesse le strisce a spirale e farle asciugare e riposare per circa 6 ore. Friggere le cartellate in abbondante olio bollente. Immergerle nel vincotto di fichi o nel miele e spolverarle con la cannella unita allo zucchero a velo.

La spolverata finale può essere fatta anche con gli anicini colorati.