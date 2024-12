Angelo Cera: "In meno di 2 anni l’Amministrazione Merla ha speso oltre 600mila euro di incarichi ai forestieri"

Nota del consigliere comunale On. Angelo Cera.

«Da febbraio 2022 ad oggi, il Comune di San Marco in Lamis ha speso euro 615.320,23 per incarichi assegnati a tecnici di altre città, mentre ai nostri concittadini sono stati destinati solo euro 215.304,68. E attenzione, perché quei pochi incarichi rimasti qui, sono finiti a pochi fortunati.

Ma come è possibile?

Abbiamo professionisti capaci, competenti, gente che conosce il nostro territorio meglio di chiunque altro. Eppure, sembra che per questa amministrazione non siano abbastanza “bravi” o forse non abbastanza “graditi”. Forse, i Sammarchesi vanno bene solo quando si tratta di pagare le tasse, ma quando si tratta di valorizzarli, l’attenzione svanisce.

La verità è evidente.

L’amministrazione Merla preferisce rivolgersi a tecnici di altre città, spendendo somme molto più alte e ignorando chi lavora, vive e investe qui. E per quei pochi fortunati che riescono a ottenere un incarico? Una goccia nel mare.

San Marco merita un’amministrazione che creda nei suoi cittadini

Non possiamo più accettare che i nostri professionisti siano messi da parte. Diamo valore a chi costruisce il futuro del nostro paese, ogni giorno, con impegno e passione» – è quanto si legge al termine della dura nota a firma dell’onorevole e consigliere comunale Angelo Cera. (fonte: sanmarcoinlamis.eu)