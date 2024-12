Non si placano le polemiche sui concorsi pubblici banditi dal Comune di Foggia, accusati di essere stati gestiti in modo approssimativo e penalizzante per molti candidati. A sollevare la questione sono Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia e segretario provinciale di Cambia, e Renato Ricchiuti, dirigente dello stesso movimento politico civico, che in una nota congiunta puntano il dito contro il bando per l’assunzione di agenti di polizia locale riservato ai diplomati.

“Nel concorso – spiegano – il candidato migliore (chapeau!) ha sbagliato una sola domanda su 40, rispondendo correttamente a tutte le domande di informatica (3 su 3) e sbagliandone solo una di inglese su tre. Tuttavia, se avesse sbagliato per distrazione, stress o mancata conoscenza un’altra domanda di inglese, sarebbe stato escluso, privando il Comune di una risorsa validissima”.

Angiola e Ricchiuti definiscono il bando una “tempesta perfetta” di requisiti idoneativi mal concepiti, basati su appena tre domande di inglese e tre di informatica: “Una formula capestro che ha trasformato l’accesso al ruolo in un terno al lotto”.

Secondo i due esponenti di Cambia, l’assenza di una banca dati delle domande e il limite di soli 15 giorni per partecipare al concorso hanno ulteriormente complicato la situazione: “Centinaia di candidati – affermano – sono stati spazzati via da criteri inadeguati, bloccati da tre miserabili domande su inglese e informatica”.

La critica non si ferma qui: Angiola e Ricchiuti si dichiarano contrari ai concorsi basati esclusivamente su una prova preselettiva, definendoli “un minestrone di domande con requisiti bloccanti e punitivi”. E concludono con una stoccata diretta a chi ha ideato e gestito il concorso: “Un bel tacer non fu mai scritto, ma evidentemente chi ha partorito questi bandi ha dimenticato anche il buon senso. Vergogna”.