Dal 23 dicembre torna il Tombolone di Radio Manfredonia Centro

Anche quest’anno torna il Tombolone su Radio Manfredonia Centro! Il Tombolone inizierà il 23 dicembre e le cartelle sono già pronte per essere ritirate!

Dove ritirare le cartelle?

Puoi venire direttamente nella nostra sede in Via San Francesco, 55.

Partecipare è facile e gratuito!

Il Tombolone è completamente gratuito: basta ritirare una cartella per iniziare a giocare! Ti aspettiamo numerosi per divertirci insieme in queste festività! 🎅

Attenzione!

Anche chi non risiede a Manfredonia può partecipare! Se vivi fuori città, ti basta inviarci un’email a info@rmcentro.it con una copia del tuo documento di identità. Subito dopo ti invieremo la tua cartella virtuale!

Un grande grazie alle attività commerciali che hanno già contribuito mettendo in palio fantastici premi! E a tutte le altre attività: se volete partecipare e mettere in palio premi, non esitate a contattarci! Durante le dirette, ricorderemo con piacere il nome di chi ha contribuito.

Non perdere l’occasione di vincere fantastici premi e trascorrere insieme a noi un Natale ricco di divertimento!

Comunicato stampa.