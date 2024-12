Foggia. Ieri a Roma, la sindaca Maria Aida Episcopo e il consigliere delegato alle Politiche abitative Giovanni Quaratoha rappresentato Foggia alla grande manifestazione indetta dall’Alleanza Municipalista per il diritto all’abitare, un tema centrale per il futuro delle nostre città.

L’evento ha visto la partecipazione di sindaci, amministratori e amministratici di oltre 40 città italiane, uniti nella richiesta di interventi concreti per garantire che le città rimangano inclusive, accessibili e a misura di chi le vive e le anima ogni giorno, e nell’appello per il varo di un Piano Casa Nazionale.

Cinque le proposte concrete presentate per affrontare la crisi abitativa e garantire il diritto alla casa a tutte e tutti:

Una Legge quadro sull’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale (LEPS);

L’assegnazione gratuita ai Comuni di immobili inutilizzati per combattere l’emergenza abitativa;

Il rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione e Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli;

Una Legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche, per regolare gli affitti brevi turistici e tutelare il mercato abitativo locale;

Una misura nazionale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora.

“Foggia non resta a guardare di fronte alla crisi abitativa che coinvolge tutta Italia” ha dichiarato la Sindaca Episcopo. “La casa è un diritto primario e come tale va tutelato. Siamo stati a Roma per chiedere una Legge quadro sull’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, il rifinanziamento dei fondi per gli affitti e misure strutturali che mettano al centro le persone e le famiglie, senza dimenticare gli studenti che vivono situazioni di fragilità”.

Il consigliere Quarato ha ribadito “l’impegno prioritario dell’Amministrazione per risolvere le problematiche del disagio abitativo in tutte le sue fattispecie. Si continuerà a sollecitare tutte le istituzioni preposte a contribuire, per dare a tutti i cittadini la possibilità di avere a disposizione un’abitazione dignitosa e confortevole”.

Foggia è pronta a fare la sua parte, ma serve un impegno congiunto di Governo, Parlamento e istituzioni locali per costruire città più giuste e solidali.